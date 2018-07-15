海外臺灣學生文化營　臺商二代體驗家鄉人情味

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）66位自印尼、越南、馬來西亞等五所海外臺灣學校的學生，日前返臺參加教育部主辦的文化營，除了走訪北臺灣知名博物館與生態園區外，也至萬華老城區一代，透過實地參訪體驗，了解故鄉臺北城的歷史發展軌跡。

教育部舉辦為期五天四夜的「海外臺灣學校學生暑期返臺文化營」，內容包括文化專題講座、生態探訪、古蹟巡禮等，希望透過一系列活動，讓在東南亞的臺商下一代，能對臺灣自然與人文有更深的認識，並增進對臺灣文化的瞭解，進而喜歡這片土地。

此次協助帶隊的印尼雅加達臺灣學校教師湯欣運表示，由於學生們自小隨父母至東南亞經商，對於臺灣的認識並不深，大部分僅能透過父母、老師或書籍等瞭解臺灣的歷史、地理及文物，「透過此一活動，可讓臺商下一代的孩子們親自走訪自己的家鄉，感受臺灣在地特色及文化，體驗臺灣風土民情與濃濃的人情味，留給海外學子們美好及難忘的回憶。」

此次文化營活動由教育部委託臺北教育大學臺灣文化研究所、藝術與造形設計學系，以及文化創意產業經營學系等教授團隊共同規劃「樂遊臺灣、看見北臺」文化體驗系活動。

活動期間學生們參訪臺北萬華剝皮寮老街、草藥街、龍山寺等，體驗在地傳統建築及常民生活，也前往新北市永續環境教育中心、臺灣特有的潮間帶「挖子尾自然保留區」，以及宜蘭福山植物園三處進行生態探訪。

此外，學生還參觀新北市八里十三行博物館的史前文化，並參訪故宮博物院，挖掘故宮的典藏寶物。

教育部表示，海外臺灣學校的學生本身具有華語、英語、新南向國家語言等語言能力，以及跨文化優勢，不但符合未來的時代需求，也是推動新南向政策所需。

教育部提及，推廣文化營活動，將有助於海外的臺灣學生增加對國家的認同感與培養學生的人文素養，未來能夠留根臺灣、立足東南亞，並且放眼國際。

教育部辦理海外臺灣學校暑返臺文化營，學生至宜蘭福山植物園進行生態探訪（照片來源：教育部提供）