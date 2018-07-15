公園裡沉浸書香 昌隆公園方舟書席找來魏德聖設計

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市公園處與美好關係團隊合作，今年發起「蒲公英閱讀空間計畫」在台北市公園和綠地推廣城市閱讀空間，特別請來魏德聖導演及設計師楊奭凡合作設計「方舟書席」，期待透過書籍交換與分享故事，將美好如蒲公英種子般伴隨書香散播開來。

公園處處長黃立遠表示，公園綠地除了提供民眾休憩運動的功能，也能創造出人與人之間連結，藉由這次美好書席計畫，把傳統公園綠地以往只能休憩的概念整個翻轉翻新，現在公園內也能一邊野餐一邊看著書，使得園內更有生機、更有人文氣息。

魏德聖導演表示，「方舟書席」的創造理念是想像在一片綠色的草地海浪裡，坐在書席裡如同在廣闊無邊的大海上，船兒停泊在岸邊稍作休息，就如同人生每個階段都歷經不同的靠岸與啟帆過程。在這個城市裡，希望每個人都可以來到公園裡帶著書本，享受在城市裡的一葉方舟上寧靜地品味書香與生活。

位於大安區昌隆公園的方舟書席，以草地為海、以人心為港口，象徵即將遠航把滿滿有人情味的蒲公英種子散播出去，而民眾可以暫時遠離城市喧囂來到公園內閱讀好書，並在書裡留下祝福。

未來台北市公園綠地陸續有超過20個據點要傳遞書香，並依照每個公園綠地不同的人文、地文、水文特性設計不同之主題，使得公園綠地之附加價值提升，而書席計畫也將在全台蔓延。