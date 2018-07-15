蔡英文：面對中國壓力沒退讓　續爭取國際支持

總統兼民進黨主席蔡英文今天說，過去2年多來，在中國壓力下，「我們一步都沒有退讓」，未來更必須展現堅韌姿態，不能因壓迫而屈服；她也說，要持續爭取更多的國際支持。

民主進步黨今天下午在圓山飯店召開全國黨代表大會，這是民進黨完成縣市長提名後首場的大型造勢活動；全代會的主軸是「改革 挺下一代」，蔡英文率領縣市長參選人組成的「台灣隊」，營造團結氣勢。

蔡英文致詞提到，民進黨改革的方向是正確的，所有的陣痛，都是為了國家長遠的未來，以及人民整體的利益。「請大家要有信心，跟我一起走下去，好不好。」

她說，改革必須繼續下去。下一個階段要鞏固兩件重要的事情。第一，要堅持改革的價值。對的事情要堅持，不只是這樣，有些沒做到的改革，是因為現階段還沒有足夠的社會共識。「我們要嘗試說服這個社會，說服更多人來支持我們，讓我們的主張可以逐步被實踐，讓台灣更進步。」

她指出，第二是要守護台灣的價值。過去2年多來，在中國的壓力之下，「我們一步都沒有退讓」。未來，「我們更必須展現堅韌的姿態，不能因為壓迫而屈服」。我們要持續爭取更多的國際支持，不作秀、不逞強、不冒進，以堅定、冷靜、負責任的態度，不卑不亢的面對外部的挑戰。

蔡英文說，在國際上，台灣遠比大家所想像的還重要。當全世界都在思考如何因應中國崛起時，台灣與中國互動的經驗，絕對是世界其他國家的重要參考。全世界都在關注，台灣能不能在中國巨大壓力之下，守住主權、守住民主自由的價值。

她強調，「我們不能妄自菲薄，更不要小看我們自己的力量。我們身上承擔區域和平安全的重責大任。」所以她要再強調一次，我們絕不屈服，也絕不冒進。我們的責任在維護主權，在尊嚴對等的前提下，維繫兩岸及區域的和平與穩定，這項挑戰需要民進黨員發揮集體的智慧。