處理蔬果有學問 美FDA報給你知

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國近年來爆發不少起「即食生鮮蔬果」中毒的案例，每年粗估約有4千8百萬人受害。提醒民眾生鮮蔬果在清洗或是保存方面，若稍有不慎，易被汙染而引起食物中毒，以下為美國FDA提出幾點建議，快來看看你做到了幾項。

民眾在處理肉類食品多會特別謹慎，以避免食物中毒，但卻忽略了生鮮蔬果可能也潛藏危機，尤其對於免疫功能較差的長者、孕婦、嬰幼兒或慢性病患者來說，稍有不慎恐引起食物中毒等腸胃道疾病，甚至致命風險。

美國FDA的食物中毒專家Glenda Lewis表示，新鮮蔬果從生長於土壤中到採收，或加工過程等環節，只要稍有不慎皆非常容易遭受汙染；例如：土壤、水中含有許多細菌、微生物或寄生蟲，加工過程的環境或工作人員的衛生條件不佳，食品運送或保存不當等因素。

美FDA提醒消費者在選購蔬菜水果時，要注意表皮是否有任何損傷，若是購買店家欲先切好的蔬果，留心店家是否有冷藏或用冰塊保鮮，購買回家後也要儘速冷藏保存。此外，並循以下建議：