民進黨共識營　蔡英文：改革沒有錯，把成績大聲說出來

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）民主進步黨今（15）日舉行全國黨代表大會，會議上午先召開「改革政績一定營」共識營，總統暨黨主席蔡英文致詞時，除直指執政團隊兩年多來所做出的政績，是國民黨過去所做不到的之外，也表示行政部門及黨團應與基層及人民多溝通，讓大家了解政府做了什麼，「把成績大聲地說出來。」

蔡英文表示，政府執政以來進行了許多結構面、制度面的重大改革，「這些改革引發的震盪，會讓人誤以為我們做錯了什麼。不過我要和各位說，改革沒有錯。我們之所以會被震盪所困擾，是因為社會還沒有理解到，當我們一起走過風風雨雨的時候，就會有更好的未來。」

蔡英文接著指出，「在年底選戰之前，我交付給行政團隊、立院黨團，以及黨務部門最重要的任務，就是去說清楚：我們為臺灣帶來了什麼改變。我們執政下的臺灣，為什麼比國民黨執政的時候還要好。我們民進黨執政，能夠為我們下一代打造什麼樣的未來。」

蔡英文也細數兩年多以來的政績，期間也不斷將砲火轉向國民黨。提及廢核議題，蔡英文指出，臺電已將封存核四廠的燃料棒送往美國處理，「非核家園」的理想正穩健落實，「我們不會讓臺灣缺電，我們會讓綠色能源快速發展；看到國民黨說『以核養綠』，我們實在要問問他們，過去他們執政的時候，養出了什麼東西？」

提及司法改革，蔡英文表示，司法的問題不是一朝一夕可以改變的，但相關的立法修正案皆已經送到立法院等待審議，「過去人民所期待，但國民黨一直無動於衷的司法改革，因為政黨輪替，才開始有了頭緒。」

蔡英文接著提到農田水利會組織修正案，「國民黨執政下的農田水利會，淪為地方派系的政治工具；我們推動改革，將農田水利會改制為政府機關，未來這些掌握水權的機構，會跟所有的政府機關一樣，以服務社會大眾為目的。我要請問，國民黨執政會這樣做嗎？」

蔡英文也指出，執政兩年多來，臺灣的經濟成長優於預期，外銷訂單的額度創下歷史新高，出口超過美金三千億元，是歷年來第二高，並且股市上萬點的天數已經超過一年，至今仍繼續在寫紀錄，另外失業率也是17年來最低，「我想請現在每天批評不景氣、經濟不好的很多政治人物，要不要去看一看，過去國民黨執政期間，這些數據的表現？」

蔡英文直言「過去的政府太怠惰了」，臺灣處境艱難，沒有政府急行軍式的改革，臺灣根本來不及跟上全球局勢的變化。

提及假消息滿天飛的問題，蔡英文表示，「我們務必要正視假消息傳播的嚴重性」。行政部門、立法部門，以及黨部，絕對不可以漏接輿情，要做好橫向聯繫，用最快的速度澄清並把正確的消息傳遞出去，「絕對不能放任錯誤的資訊造成傷害。」

蔡英文也表示，「過去兩年多的執政成果，值得我們對自己有信心。我們要有自信地告訴臺灣人民，臺灣正在變好，我們不必妄自菲薄，更不必因為唱衰的聲音，或是許許多多的假消息，而自亂陣腳。」