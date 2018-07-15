《與神同行：最終審判》8月巨星將齊聚訪台  

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣影史最賣座韓片《與神同行》，續集《與神同行：最終審判》即將在8月8日於全台盛大上映。8月5日導演金容華將率領共六位主要影人訪台，舉行為期四天三夜的「《與神同行：最終審判》亞洲首映巨星活動」，眾人將以盛大的戶外紅毯見面會揭開活動序幕，近距離親自向影迷表達感謝。

《與神同行》首集在全台創下近4.9億票房、超過250萬觀影人次的傲人成績。隨著續集《與神同行：最終審判》即將在台上映，導演金容華確定率領主要演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭共六位主要影人，於8月5日至8日在台灣台北舉行為期四天三夜的「《與神同行：最終審判》亞洲首映巨星活動」。

此外，也將邀請亞洲各國發行片商及媒體共同來台參與，成為台灣影史最大規模的韓片明星訪台陣容，將會是亞洲地區最大型的宣傳盛事。

值得一提的是，本片在台灣除了2D數位、4DX版本之外，確定也將上映IMAX版，給觀眾更全面性、更完美的感官體驗，尤其貴為「神級」大片的這部作品，將史無前例地成為全球首部在全球上映的IMAX版南韓電影。

本片劇情描述三位陰間使者江林（河正宇飾演）、解怨脈（朱智勛飾演）、德春（金香起飾演）即將帶領第49位「貴人」金秀鴻（金東旭飾演）進行地獄審判，他們同時發現人間有一位家神（馬東石飾演），試圖把早該陽壽已盡的老人強留人間。陰間使者為了帶走該名老人，開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，三位陰間使者千年以前的前世之謎也將被一一揭開。

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