美麗信花園酒店 雨林餐廳限時活動

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳，澎湖特鮮盛宴活動正熱烈推出中，感謝各位饕客用滿滿熱情預約搶訂有限席次！即日起主廚特別推出限時【澎湖海鮮Fun暑價】活動，肥美鮑魚免費送，限時活動只有十七天，各位嘉賓千萬不要錯過這優惠好康！

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳7月18日(三)至8月3日(五)加碼推出【澎湖海鮮Fun暑假】鮑魚免費吃活動，活動期間每位客人皆贈送「啤酒晶凍醬燒鮑魚」乙份！如此誘人的特惠好康，平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日午間每人NT$880+10%、假日晚間每人NT$980+10%；此外用餐填寫電子問券抽好禮，有《澎湖空運海鮮禮盒(價值NT$2,000)》、《Paul Smith精品太陽眼鏡(價值NT$12,500)》及《澎湖雙人三天兩夜潮間帶生態之旅(價值NT$19,950)》等大獎。

行政主廚以澎湖強打的特有海鮮及當地特色風味，烹調出令人意想不到的鮮美口感，特別推薦限時贈送的位上【啤酒晶凍醬燒鮑魚】，以日式醬燒手法滷製四小時，再佐以日本水芹菜與夏季啤酒製成晶凍，並淋上主廚特調和風柚子醋，最後添上金箔點綴奢華感;甘美彈潤令人驚艷，是一道令嘉賓瘋狂的夏季必吃鮮美佳餚！此外，給雨林用餐嘉賓獨家優惠，單點每份【啤酒晶凍醬燒鮑魚】只要NT$99，超值美味只與懂得美食的您！