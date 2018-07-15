與神同嗨！「神嬉舞夜」電音派對嗨翻桃園古蹟

（台灣英文新聞/劉怡均 桃園採訪報導）慶桃園大溪關聖帝君聖誕遶境的前祭「大溪大禧」活動昨（14）日於普濟堂揭開序幕，在白天「與神同巡」遊行熱鬧結束後，晚間接續的是在古蹟李騰芳古宅內舉辦的電音派對，吸引眾多年輕族群與親子家庭共襄盛舉，顯現當代文化與傳統民俗融合所帶來的新火花。



神嬉舞夜在李家古厝展開（照片拍攝：劉怡均）

晚間7點舉行的「神嬉舞夜」聲光派對，於桃園市唯一的國定古蹟李家古厝展開，屋主李芳庚也親臨活動現場歡迎大家，開演前場內已坐滿觀眾，古宅前的舞台配上電子音樂及奇幻視覺效果，呈現出既衝突又新潮的美感，讓民眾伴隨著夏夜微風，陶醉在音樂裡。

策劃人柯智豪為曾三度入圍金曲獎的音樂創作人，此次邀請到的表演陣容包括台語搖滾樂團《拍謝少年》、獨立樂團《三牲獻藝》，分別與《小事製作》和嘉天宮神將同台舞蹈演出，並搭配《銀河藝廊》跨界創作，以及由86歲老師傅領軍的大溪社頭北管耆老等。



表演獸之森視覺靈感來自老街的神獸（照片拍攝：劉怡均）

表演首發由銀河藝廊帶來與VJ邱智群、李文政等藝術家的跨界創作。結合音樂與視覺藝術投影所帶來的「獸之森」，其創作內容的靈感來源皆為藏身在老街上的神獸們，並加以轉化成奇幻風格的視覺設計。



《三牲獻藝》與《小事製作》週一學校舞蹈表演（照片拍攝：劉怡均）

緊接著登場的為團名結合傳統民俗祭祀文化的《三牲獻藝》，三位團員頭上皆戴著由設計師李育昇製作的面具，分別代表海陸空三種貢品，顯現出一股神秘之感。

《三牲獻藝》將電子音樂編曲加入廟會裡常聽見傳統樂器演奏，兩旁畫面使用雜訊等具科技感的視覺與放射燈光效果，並由《小事製作》特別跨界演出，帶來週一學校多形態舞蹈表演，甚至連嘉天宮同義堂的神將們也現身，當場大秀舞技，古今中外文化於古厝前交織融合，也讓人看見台灣新生代創作者的能量。



李育昇設計三牲面具，為穿戴式科技藝術裝置（照片拍攝：劉怡均）

壓軸的本土搖滾團《拍謝少年》即將登場時，粉絲們再也按耐不住喜悅，往舞台前湧去，樂團連番演奏知名曲目炒熱現場氣氛，也為「2018大溪大禧」的「大囍臨門祭」畫下完美句點。接續三週的系列藝文活動，將在大溪陸續登場，包含農特產美食嘉年華、夜宿大溪木藝生態博物館，以及「五社五師」設計師陣頭媒合展覽等。



（照片拍攝：劉怡均）

而最後的重頭大戲莫過於迎天公的慶典，將在8月4日至5日的週末盛大舉行，週六首先登場的是三獻禮、遶境、祝壽大典，週日則為農曆六月廿四日的普濟堂出巡遶境、入廟，以及擲爐主。在地文化藝術同樂會也將同時舉辦，將大溪的百年慶典推上最高峰，更多活動資訊請上大溪大禧臉書或官網查詢。