優美聲音傳遍全球　寶來國中合唱團南非摘金

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣高雄寶來國中合唱團遠赴南非參加「2018世界合唱比賽」(2018 World Choir Games)，並以優美的布農組曲與魯凱情歌擄獲評審的心。14日傳回好消息，我國隊伍在「有伴奏民謠組」(Open Competition)擊敗14國隊伍抱回金牌。

綜合《中央社》與《蘋果》的報導，7月9日在公開競賽組比賽，高雄市寶來國中以布農組曲與魯凱情歌參賽，當學生們站上舞台開口高歌時，會場所有人員即刻被原住民優美高亢的歌聲所征服，演唱結束後，全場觀眾喝采聲不斷，連評審都全體起立為寶來的孩子鼓掌。

高雄市教育局說，14日頒獎典禮中，「寶來國中合唱團」果然得到評審肯定，技壓各國隊伍榮獲有伴奏民謠組金牌佳績，而該獎項除了是該類組第一名外，也是唯一一個金牌隊伍。

寶來國中合唱團是由熱愛音樂的高雄六龜區尼布恩牙醫診所的陳俊志醫師擔任指揮，因為深信音樂對於人心具有極佳的撫慰及激勵的效果，於是前往寶來國中指導與發掘山區孩子們的潛力。

寶來國中校長羅慶璋說，學校合唱團在指揮陳俊志的奔走下，今年適逢成軍3週年，多次在國內與國際比賽中奪冠，除展現學生苦練3年的心血，以及寶來全體師生不辭辛勞的付出，而最大功臣就是不畏風雨、距離和挑戰為隊員們築夢的指揮陳俊志。

校長羅慶璋還說，當然「追夢及圓夢」過程中，來自各界的支持與贊助更是功不可沒，因此，希望寶來的學生在品嘗勝利的喜悅時，也要同時懷抱感恩惜福的心。

在前往南非參賽之前，寶來國中一度為高達500萬元的出國旅費而憂心，義美食品公司得知孩子們因缺經費正憂心無法如期到國外比賽，於是捐贈部分經費助孩子們圓夢。

所幸其他公司包括蘋果日報慈善基金會、永裕居建設、光德寺、等企業、民間團體與個人的贊助，讓寶來國中的學生們首度出國比賽就奪冠。