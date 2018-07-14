超萌恐龍麵包  好吃又好拍

（台灣英文新聞／潘云薇 台北報導）「吼！」恐龍型兇猛怪獸「哥吉拉（Godzilla）」明年將滿65歲，台北松山文創園區最近正在展出「怪獸之王 哥吉拉特展」，搬來了日本特攝片經典場景，是今夏不容錯過的展覽。在園區外圍巷弄中，還有一間今年3月才正式開幕的店家，每天都會生產上百隻「恐龍麵包」，卡哇伊模樣超吸睛，是熱門打卡點。恐龍麵包雖然在年齡、個性上與哥吉拉截然不同，卻一樣擁有日本基因。店家現場展示的日本知名品牌麵粉，便是製作恐龍麵包的主原料。

可愛的「恐龍麵包」與恐龍型怪獸「哥吉拉」同樣擁有日本基因。

每個恐龍麵包的誕生，都必須歷經繁瑣的產程。老闆每天清晨就得起床備料、揉製麵團、烘培麵包，調製美乃滋醬料，恐龍造型的雞塊夾餡也不假他人之手，每天限量製作食材、力求新鮮味美。當客人點食時，可看見老闆在工作區專注炸著雞塊，其他有人負責烤麵包、有人組裝餐點、有人招呼客人。從食材挑選、製作到服務，皆可感受到店家的講究與堅持。

從店員手中接下原味恐龍麵包，逕送嘴裡，雞塊麵衣咬於齒輾間，「喀！喀！」作響，格外香脆，裡頭的肉質軟嫩卻不失彈勁，搭配上炸物的好友——美乃滋，可以增添雞肉甜味，它濃稠的質地，也能隔開雞塊加熱後釋放的些許水氣，維持整體口感。回烤過的麵包表面酥酥的，內部組織口感Q軟，多咀嚼幾下，口腔中竄流出麵粉自然的甜味與麥香味，令人回味無窮。喜歡略微辛辣口味的食客，則可點上一份黑胡椒暴龍；被包裹在雞塊中的粗磨黑胡椒粒，經過適度加熱，散發出宜人的辛氣，讓雞肉香味更為提升。

日本鷹牌麵粉是店家製作恐龍麵包的主原料。

若是起司控，必點上一份恐龍起司蛋，包裹在麵衣和雞肉末中的起司，經油炸後由固狀轉為流質狀，輕輕將起司蛋撥開，湊近觀察，內裡呈現不同層次的黃色色澤，是店家特別調製的三種起司，延展性表現良好，往上拉可以牽絲，不僅滿足了視覺效果，搭配一旁的炸雞絲麵一起入口，味道酥脆嫩彈、微酸中帶有醇厚的乳酪香氣，口感層次豐富，又彼此和諧共處。

恐龍起司蛋是起司控必點炸物。

到了中午正餐時間，想來點米飯類食物增添飽足感的客人，菜單尚有一味限平日供應的恐龍炸飯糰，造型同樣非常討喜，是可愛的恐龍大腳印，這是店家為周邊上班族設想所增加的餐點。大口咬下，口感飽滿扎實，咀嚼數下，鮭魚油脂滲透到米飯中，香氣越探越出；接著，以沖繩天然海鹽醃製過的魚肉，搭襯山芹菜帶出的鮮甜味，從口中迸發出來，餘味久久繚繞。

恐龍炸飯糰是限平日供應的餐點。

店家並備有調配好的番茄醬、蜂蜜芥末、香草檸檬、剝皮辣椒四種醬料，可依個人喜好塗抹在炸物上，其中香草檸檬，是以新鮮檸檬配製而成，樣貌濃稠，味道卻頗為清爽；剝皮辣椒則是專為台灣人調製的在地口味，淡淡的辣度，有助開胃。

店家自製的恐龍司康，是巧克力口味的甜點。

在滿足脾胃後，最後來點恐龍司康與大麥鮮奶或恐龍大麥作為收嘴的結尾。店家自製的恐龍司康，與一般口味相比，酥度更為高一些，裡頭混合著不規則狀的巧克力碎塊，於口中融化後更添滑潤度，並且散發出微微的甘苦味，讓司康不膩口。大麥鮮奶也是出自店家炒製的麥茶，再加入鮮奶，增添奶香味與滑順度，入口清甜，後韻回甘，是一款甜度固定半糖，無法客製化調整口味，卻能讓人滿意的飲料品項；若想除熱止渴，可點上一杯恐龍大麥，店家將甜度設為微糖，味道更清爽些，且具有清暑生津之效。

大麥鮮奶是由店家自炒的麥茶，加入鮮奶所製成。

恐龍麵包

地址：台北市信義區忠孝東路4段553巷22弄12號

電話：02-2746-7818

營業時間：11：30～18：30（週一公休）

貼心提醒：牢記，品嘗炸物最佳口感不二法門，便是立即享用。

拍照打卡，建議先安排好畫面，待炸物送上，立刻秒拍，接著馬上吃食。