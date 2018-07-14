紀博偉：台灣是法國與歐洲的重要夥伴

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）今年的7月14日是個特別的日子，它不僅僅是法國的生日也是和好朋友的惜別會，更是為明(15)日世足賽，即將爭取冠亞軍的法國代表隊「Les Bleus」加油的日子。

有別於過去在台北晶華酒店舉辦國慶宴會，今(2018)年法國在台協會特別移師國立故宮博物院舉辦，紀博偉主任(Benoît Guidée)表示，非常高興，能在故宮博物院這樣一個傳奇的地方，舉行今天的慶祝酒會。

法國在台協會主任紀博偉。 (照片由台灣英文新聞拍攝)

法國在台協會主任紀博偉還說，7月14日是慶祝法蘭西共和國立國價值的日子，而這個價值是自由、平等、博愛。

紀博偉說，從世界地圖來看，雖然台灣的面積小，但如果我們引用唐代詩人劉禹錫的詩詞：山不在高，有仙則名。 水不在深，有龍則靈。那麽台灣島上充滿了《仙》和《龍》。

他還說，《仙》與《龍》指的是「民主和人權」、「科技新創」、「文化創意」、「環保和國際合作」。因為它們，所以台灣成爲一個「民主」、「文化」、「科技」以及「環保」的創新實驗室，也因為它們，所以台灣成爲法國與歐洲在亞洲的一個獨特夥伴。

外交部政務次長吳志中(右)。（照片由台灣英文新聞拍攝）

面對全球暖化日趨嚴重，世界各國都已經展開各項措施以維護地球的永續。紀博偉表示，總統馬克宏(Emmanuel Macron)就任一年多以來，法國採取了許多重要措施，讓我們可以充分成爲通往歐洲的跳板。其中包括大幅經濟改革、提高法國對外資的吸引力、同時採取行動提振歐盟。然後在全球關鍵的議題上，如氣候變遷、維持和平、與國際貿易規則等，扮演領導角色。

馬克宏總統用一句話來概括這一切的努力：« 法國回來了！France is back »。

李遠哲先生（左）與法國在台協會主任紀博偉（右）（照片由台灣英文新聞拍攝）

對於台灣，紀博偉說，台灣在國際舞台上致力扮演和平和永續發展的角色。對抗氣候變遷是所有人共同的優先任務，因為我們沒有第二個地球，There is no planet B。

他還說，台灣在能源轉型、永續發展和循環經濟方面有許多的進展，令人敬佩。我要再次保證，在這些領域，法國都會站在台灣身邊。

他補充，對法國來説，不管在哪一個領域，台灣都是法國在亞洲的重要夥伴。也是法國朝亞洲發展的平台。同樣的，我們也希望法國也可以成爲台灣通向歐洲的大門。

邱義仁先生（右）（照片由台灣英文新聞拍攝）

外交部政務次長吳志中表示，法國是台灣在國際間重要的夥伴，我們欣見雙邊合作不斷深化及擴大，例如近年在創新產業、循環經濟、青年交流等領域等，許多新的雙邊對話與合作計畫。

吳志中還說，台法關係能夠如此蓬勃發展，是因為台灣與法國有共同的價值、共通的利益及共享的目標，更有互補的優勢及強大的合作意願。

（照片由台灣英文新聞拍攝）

吳志中強調，我國與法國對於未來有許多共同願景，包括守護地球環境、保衛民主與自由價值、推動智慧經濟、以及培養青年世代，透過攜手共同努力，共創更美好的未來。

對於此時此刻即將與好友紀博偉惜別前往法國就任我國駐法代表，吳志中最後用「緣份」二字來表達人生之際遇與機運，更慶幸可以發揮所長，無論是在外交部政務次長這個位置還是其他職位上，都能作出貢獻以「促進台法友好關係」。

「桃園市大園國際高中的合唱團」演唱法國國歌馬賽進行曲。(影片由台灣英文新聞拍攝)

今年的法國在台協會委由「桃園市大園國際高中的合唱團」演唱法國國歌馬賽進行曲(La Marseillaise)為法國國慶宴會揭開序幕，並在外交部政務次長吳志中、環保署長李應元、中央研究院院士李遠哲、各駐台使節及各市代表，逾400位貴賓恭祝「法國生日快樂」，法國在台協會紀博偉主任於致詞最後邀請與會貴賓為星期日(7/15)的世足的冠亞軍賽，「一起到總統府前看球賽的實況轉播，讓我們一起不要睡，熬夜支持法國隊！」

「桃園市大園國際高中的合唱團」演唱法國國歌馬賽進行曲。(照片由台灣英文新聞拍攝)

法國在台協會主任紀博偉與桃園市大園國際高中合唱團及貴賓合影。（照片由台灣英文新聞拍攝）

（照片由台灣英文新聞拍攝）

（照片由台灣英文新聞拍攝）