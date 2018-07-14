與神同巡！大溪關聖帝君生日藝文活動同慶

（台灣英文新聞/劉怡均 桃園採訪報導）大溪人視為第二個過年的「普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式」已邁入百年歷史，自今（14）日起展開為期三周的藝文活動歡慶關公生日的活動。

為了慶祝8月大溪關聖帝君生日的到來，以及帶動大溪觀光產業，即日起至8月4日，大溪老街周邊將展開系列「大溪大禧」藝文相關活動。桃園市長鄭文燦、日本文化團體、大溪特色社頭及設計師等皆出席此次開幕遶境儀式。



2018大溪大禧活活動（照片來源：大溪大禧臉書）

桃園市長振文燦表示，我們以大溪慢城老街做背景，還包括鳳飛飛的紀念音樂會，希望在整個大溪遶境慶典之後，順勢推出大溪慢城的改造計畫，總預算3億九千萬，已經得到文化部的支持，「我想會讓大溪展現出更大的文化魅力。」



參與來賓包含文化局局長莊秀美（左5）、桃園市市長鄭文燦（左9）、日本文化團隊及設計師。（照片拍攝：劉怡均）



遶境起點大溪普濟堂（照片拍攝：劉怡均）

今年遶境隊伍浩蕩從普濟堂出發，一路走訪大溪老街並經福仁宮，途中台灣及日本的隊伍於中正公園會合返回普濟堂，一共有31個在地社頭參與，令人目不轉睛的陣頭表演聚集來自各行各業的在地居民，其中較具特色的像獅陣、墨斗陣、大算盤陣等。



特色陣頭（照片拍攝：劉怡均）

除了在地社頭外，也邀請到日本兩個文化團體，分別為來自日本高松市Hyoge祭典，其自江戶時代傳承至今，為農民感謝水神求豐收的祭典團體，並帶來結合傳統日本文化的滑稽遊行。另外一個團體則是來自櫪木縣，同樣也是拜三國關聖帝君的祭典團體。



Hyoge祭典（照片拍攝：劉怡均）



日本文化團體（照片拍攝：劉怡均）

鄭文燦表示，這是個國際交流的平台，另外也把遶境的文化結合文創，有很多新的文創設計，我相信可以讓31個參與的陣頭跟社頭展現不一樣的面貌。鄭接著透露桃園之後還會有兩個新的博物館，今年正在設計傢俱博物館與社頭文化館，預定在明年都能夠完工。



鄭文燦與設計師們合影（照片拍攝：劉怡均）

「2018大溪大禧」的展覽設計也十分特別，注入了流行元素結合傳統文化及當代藝術，也請到金曲獎得主廖小子（廖俊裕）操刀主視覺、吳孝儒設計廟會陣旗，以及陳劭彥去繁為簡重新替雷神電母設計的衣著。



霓虹燈設計來自創作者吳孝儒（照片拍攝：劉怡均）



雷神及電母的服裝設計來自曾登上倫敦服裝設計周的時尚設計師陳劭彥（照片拍攝：劉怡均）

晚間接力於古蹟李騰芳古宅舉辦「神嬉舞夜」電音派對，邀請到知名台語搖滾團體「拍謝少年」、神秘電音三人組「三牲獻藝」以及銀河藝廊與將插圖投影結合音樂的獸之森演出，熱鬧派對為今（14）日劃下句點，但同時為後續馬拉松式的相關活動揭開序幕。更多活動詳情請參考大溪大禧臉書。