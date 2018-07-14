25歲藝術家宋俊霖作品「台灣藍鯨」　奪美國氣球大賽冠軍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）現年25歲的造型氣球藝術家宋俊霖，參加美國Qualatex公司舉辦的創意氣球大賽，以「台灣藍鯨」獲得冠軍。他建議想投入造型氣球的創作者，練習基本功很重要，但最重要的是具有原創性，才能立足生存。



美國Qualatex公司每年舉辦創意氣球大賽，比賽規定參賽者必須使用指定顏色，將氣球作品拍下後上傳網站評比，每年都吸引各國氣球好手參賽。

主辦單位11日公布比賽結果，宋俊霖的作品「台灣藍鯨」獲得冠軍，有網友在台大批踢踢BBS站分享消息，讓宋俊霖瞬間爆紅。

中央社

對於獲獎作品「台灣藍鯨」的創意來源。中央社引述宋俊霖說，今年4月「喜樂島聯盟」曾舉行獨立公投正名入聯成立大會，剛好「喜樂島聯盟」的標誌是台灣藍鯨，宋俊霖覺得是台灣建國的象徵物，便決定設計成作品參賽。

「台灣藍鯨」共花費他12小時、使用170個氣球才完成作品，能獲獎完全在意料之外。

宋俊霖今(14）日在自己的臉書po文說，今天至少接受了4家媒體採訪，「一次面對那麼多記者好緊張啊!」

在他的臉書上，還可以看到許多不同的造型氣球作品，有些是應學長要求做的。例如底下這朵玫瑰花。

翻攝宋俊霖臉書

宋俊霖在臉書po文寫著:

這是用著鐵絲和氣球

在巧手凹折下

做出來的一朵玫瑰花



想起上次學(做玫瑰)

是四年前在牧野香里老師的氣球課程上學到的

不過儘管隔了那麼久

經典的東西依舊是經典



還是會有人

想把這樣一朵花

當成和女朋友共進晚餐時

獻上的一個小禮物

好慶祝她剛找到新工作的一個驚喜



宋俊霖大學就讀國立臺北教育大學數位科技設計學系，大二參加魔術社時，向指導教師呂宜倫學了三堂氣球課，從初階的寶劍、六瓣花、棒棒糖學起。當時覺得造型很簡單也很有成就感，後來自學產生興趣，更四處進修學習。

大學畢業後，宋俊霖曾到日本群馬縣進修一年，參加兩個日本氣球比賽，了解當地氣球文化。雖然到日本與澳洲從事造型氣球工作，收入較高，但他認為台灣畢竟是自己的根，因此決定留在台灣發展。



台灣寬尾鳳蝶。翻攝宋俊霖臉書

宋俊霖認為多練習才能磨練技術。他退伍後每天創作一個作品，以長條氣球為主，堅持平衡、比例、對稱、神韻、配色、創意等技巧，做好的成品也靠自己搭攝影棚拍攝，並在臉書粉絲團張貼與網友分享，因而漸漸打開知名度。



提到台灣的造型氣球人才與市場，中央社引述宋俊霖說，剛退伍曾到台北的氣球店應徵，但因低薪而卻步。於是他決定週末擺氣球攤、接會場布置專案，自行創業。

宋俊霖相當感謝父親與母親的信任，放手讓他創業，甚至當他接案做會場氣球布置忙不過來時，爸媽也會出手協助。

對於也想投入造型氣球的工作者，宋俊霖建議，練習基本功，才能讓創作穩紮穩打。最重要的是要求自己的作品能做到原創，挑戰沒人做過的作品。

他說，百科全書、動物攝影寫真、時尚雜誌等，都是能做出原創作品的參考來源。

宋俊霖相當感謝父親宋禮彰（右）與母親的信任，放手讓他創業，甚至當他接案做會場氣球布置忙不過來時，爸媽也會著手協助。照片由宋俊霖提供