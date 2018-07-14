台灣精品攻日　美魔女黑木瞳：想為「睡眠撲滿」寫專欄

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）以「魅力的台灣」為主題的台灣精品展示會，昨(13)日在東京登場，請到「美魔女」影星黑木瞳，以代言人身分到場宣傳。她稱讚台灣製造很多富巧思的產品，具有獨特文化。



由經濟部國際貿易局與外貿協會合辦的台灣精品（TAIWAN EXCELLENCE）宣傳活動，13日起至15日在東京車站KITTE購物中心舉辦。



中央社報導，在開幕典禮上，57歲的女星黑木瞳受邀擔任台灣精品代言人。她與主持人對談時表示，約15年前到台灣宣傳她主演的電影「死水」，是她首度訪台，感受到濃厚的台灣人情味，因此喜歡上台灣，之後常常想要訪問台灣。



黑木瞳說，台灣是個讓她覺得只要有兩天假就想去玩的地方。雖然她都只去台北，但經常造訪。

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她表示，台灣很珍惜且保存著許多傳統的東西，同時也保有許多現代、都會的、走在時代尖端的東西。兩者融合，讓她感覺台灣是個有獨特文化的地方。



她說，自己很少是因觀光的目的才訪台，因為她有朋友在台灣，因為找朋友、去請教中醫醫師或去按摩才到台灣。

黑木瞳在開幕活動中對台灣美食及台灣人的友善親切讚譽有加，並表示台灣產品相當優秀，希望有更多台灣商品進軍日本，讓更多人認識、進而愛用。



她也在現場選出自己最喜歡的台灣精品，分別是大器創意設計成鳥籠形狀的間關無線音響燈(如下圖)，以及勝得棻的睡眠撲滿。

黑木瞳說，她知道音響燈是播放音樂的器具，但不知道音樂如何播放。主持人拿出智慧型手機示範播放一曲「夜來香」。黑木瞳連連稱讚說，台灣就是有許多這麼有富有巧思的產品。

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睡眠撲滿透過獨家專利的深睡SFT晶片，模擬良好自然頻率磁場，降低周遭高頻電波對人體影響，有助深睡期延長，提升睡眠品質，黑木瞳還表示有意為這項產品寫一則專欄介紹。

這次台灣精品展示會，共有28家台灣廠商、75項產品參展。這些產品包括資訊通訊、運動休閒、家居生活用品、美容科技及智慧城市等領域的相關產品。

黑木瞳稱讚這些台灣精品，具有很高的機能性與藝術性。她個人比較中意的是電動自行車、無人機，還稱讚開瓶器也好美。

中央社引述外貿協會秘書長葉明水表示，在日本，電動車並不普遍，現在台灣電動車已非常成熟，電動車也是台灣現在出口成長最高的自行車。所以這次到日本展出，電動車也是重點。



此外，像互聯網的產品，電動機車或其他台灣的物聯網產品AR、VR，在日本也有很大商機。



貿協與日本的貿易振興機構（JETRO）正合力推廣台日企業合作到第三地，現在範圍更擴大到越南、印尼、菲律賓甚至印度。



葉明水說，貿協和JETRO最近在台北召開年度會議時達成協議，決定在雙方的企業，互相派人員到日本或台灣來實習，藉由深度的交流、深度的了解台日市場，以促進台日貿易往來。



被問到第一批的人才實習何時實施時，葉明水回答，目前須先找台灣有哪些企業要派人到日本。另外也要找願接受日本人才前來實習的台灣企業。

葉明水說，初期的作法是以先實習3個月做為目標，這可讓實習者更了解台灣與台灣的公司、產業，未來的合作將更深入。

葉明水則強調，日本企業擅長研發、台灣企業則擅長供應鏈整合，雙方已有長期合作經驗，未來可合作互補，找出創新商業模式，共同拓銷第三地市場。



13日的開幕典禮，出席的貴賓有駐日代表謝長廷、台灣日本交流協會專務理事舟町仁志、日本貿易振興機構（JETRO）理事水井修、東京都政策企畫局次長松下隆弘、日本商工會議所理事青山押悅等人。

日本女星黑木瞳（前左4）以代言人身分，與貿協秘書長葉明水（前中）、台北駐日代表謝長廷（前右4）為活動揭開序幕。中央社