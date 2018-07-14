新住民立委林麗蟬　發表「二代新優勢」有聲書

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）從柬埔寨嫁來台灣的新住民立委林麗蟬，12日發表「二代新優勢」有聲書。她說，書中收錄了來自來自印尼、柬埔寨等26位新住民小朋友，分享回到母親原生母國的生活，以及異國文化，盼讓台灣更加國際化。



在林麗蟬的推動下，中華慈宥婦幼關懷協會與台中廣播電台，在2016年7月合作推出「我是新住民」廣播節目，林麗蟬也在每集節目中的「二代新優勢」單元中，邀請一位新住民二代，分享新住民家長的異國文化，以及每次回到母親原生母國的趣事。



林麗蟬將這2年來採訪超過100多位的新二代中，擷取其中26位的訪談錄音，製作成「二代新優勢」有聲書，並在12日上午舉行發表記者會。

林麗蟬說，台灣婚姻移民數量已達53萬餘人，新二代的人數也將近有37萬人，希望藉由這樣友善的方式，讓台灣更國際化。



林麗蟬表示，只要讀完這本有聲書，就等於是環遊世界了，而且有很多新住民小朋友在書中分享的內容，是旅行社無法提供的。

她也說，「我是新住民」廣播節目開播以來，原先節目時間是一小時，但許多聽眾留言說這樣不過癮，後來在2017年增加為2小時，這也表示節目帶給聽眾豐富的國際觀與國際文化。



受邀出席記者會的立委曾銘宗表示，新二代不但具備多國語言優勢，也了解東南亞各地文化，並與東南亞文化有很深的淵源。政府現在正在推動新南向政策，新二代是最有利的優勢；也期盼新住民以及後代，在台灣能夠有更大的發展空間。