移民署金門家庭教育講座　邀來繪本大師李如青

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）內政部移民署南區事務大隊金門縣服務站，將於明(15)日（周日）舉辦「新住民家庭教育宣導」講座，邀請榮獲4座金鼎獎的金門籍繪本大師李如青，與新住民分享《遠山牛鈴響》及《紋山》等4部作品。

這項活動，將透過繪本探討故事中移民異鄉的點滴與多文元化，一起欣賞不同族群文化的差異，及多元文化之美。

綜合《中時》與《青年日報》報導，李如青將以特有口述風格，帶給聽眾最豐富的文化饗宴，歡迎新住民朋友及民眾踴躍參加。這4部作品包括:

1.《紋山：中橫的故事》（金鼎獎圖畫書類獎）

2.《雄獅堡最後的衛兵》（好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎）

3.《不能靠近的天堂》（好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎、入圍第三屆豐子愷圖畫書獎）

4.《勇12-戰鴿的故事》（好書大家讀推薦好書、基隆市年度推薦好書）。

（以上圖片均翻攝博客來官網）

李如青並為鄉親帶來將出版的作品《遠山牛鈴響》。想知道遠山的氂牛隊與山谷馬幫在叢山峻嶺相逢，會碰出什麼樣的火花嗎？明天記得來參加活動。

時間：7月15日(周日)下午3時30分至5時30分。

活動地點：金門金城鎮公所3樓大會議室。

《不能靠近的天堂》(翻攝博客來官網)