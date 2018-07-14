【落跑新娘】男子怒斥未婚妻「王八蛋」　法院認證不用嫁

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市一名吳姓男子與謝姓女友，原本預定前年(2016年)11月結婚，但同年7月謝女就搬離同居處並拒婚。

吳男想要挽回女方卻沒成功，跟謝女求償60萬餘元，甚至求婚時99朵玫瑰的2500元也須歸還。

謝女稱平日相處吳男脾氣不佳，將她視為下屬或附屬品，都是用下命令的方式或是要她回報，她認為雙方已無互信互愛，往後結婚也會成怨偶，聲稱毀婚有理由拒絕賠償。

新北地院發現吳男對話常帶有威脅，讓人疑懼，更曾罵「靠妳妹」、「王八蛋」等語，可見毫無體諒包容。當謝女拒婚時男方還以死相逼，可見未來婚姻恐會令人難以忍受，已屬「重大事由」而可解除婚約，最後判決吳男敗訴；尚可上訴。

《蘋果》報導，吳姓男子是國內一家著名電腦公司研發工程師，謝女則是國內一家知名人壽保險業務員，兩人均20多歲，2014年8月在朋友舉辦烤肉聚會認識，同年9月開始同居，1年後吳男求婚成功，經雙方家長同意，決定2016年11月在新莊一家飯店舉辦婚宴，再辦理結婚登記。



但就在通知雙方親友、拍攝婚紗後，謝女於2016年7月8日突然搬離同居處，拒絕結婚，吳男多次求謝女回心轉意均失敗。吳男認為自己沒任何過失，是謝女擅自片面毀婚，造成他金錢、精神等損失，因此控謝女違反婚約並求償。



吳男求償的內容包含：求婚時跳舞編舞、求婚鑽戒訂金，場地、紅地毯、看板、攝影，99朵玫瑰、15束單朵致瑰、玫瑰花瓣等，以及之後提親的蘋果禮盒、餐宴、喜餅試吃、合八字，以及婚宴、新娘秘書、婚禮攝影、主持人的訂金，還有白西裝、婚紗、婚紗拍攝交通、場地等等費用。

此外謝女離開後，還欠下兩人同居處兩個月房租，總計40萬餘元。另吳男也稱謝女的毀婚，存心給他難堪，讓他備受羞辱，旁人視為笑話而生不如死，要求精神損害賠償20萬元，總計共求償60萬餘元。