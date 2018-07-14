今南部東南部持續有雨　第9號颱風「山神」最快16日生成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報員張承傳今(14)日表示，由於南方雲系北移，今天南部和東南部持續有雨；關島附近有一熱帶性低氣壓，最快16日發展成今年第9號颱風「山神」（Son Tinh）。

氣溫方面，白天西半部高溫約攝氏34至35度，較為悶熱。尤其桃園、大台北與高屏地區有機會出現36度。而雲量多、易下雨的東部及東南部高溫約32至33度。



中央社引述預報員張承傳說，今天南方雲系北移影響，暖濕的東南風配合地形抬升，東南部地區及恆春半島，整天不定時有陣雨，並有局部大雨發生的機率。

東部、東北部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，午後因熱對流西半部地區有局部短暫雷陣雨，北部平地天氣大致晴朗穩定。



張承傳補充說，關島附近有一個熱帶性低氣壓，最快16日發展為今年第9號颱風「山神」，至於對台灣影響還要持續觀察。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：14日台灣盛行東南風，西半部清晨至上午風速較弱，指標污染物以細懸浮微粒為主，午後下風處內陸靠山地區可能臭氧偏高。北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；詳情可查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中說，目前關島西北方海面和帛琉群島北方，均有熱帶擾動，都在季風低壓環流內醞釀發展。

由於兩者可能相互影響，加上季風低壓環境對熱帶擾動的導引作用，及太平洋高壓勢力等因素，因此預報困難度大增，目前無法判斷是否影響台灣。

中央氣象局官方臉書預報指出，週日（15日）清晨東南風環境下，南方低壓雲系移進台灣，南部及東半部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部平地則相對較穩定。

週日預測氣溫方面，各地高溫約32至35度，沒下雨時感受悶熱。

另外17日至23日，台灣處在一個大的低壓帶環境內，各地天氣較不穩定，海面上可能有熱帶性低氣壓或颱風發展。不過其發展位置、路徑及強度變化的預報不確定性較高，提醒大家多留意氣象局所發布的最新氣象資訊。