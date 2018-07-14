搖不停！台東深夜連6起地震　最大規模4.5

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今(14)日凌晨台東不平靜，從2點28分到4點42分之間，總計發生了6起規模3.6到4.5不等的地震。其中最大一起是2時38分發生在台東縣鹿野鄉規模4.5的地震(如上圖)，地震深度有8.1公里，最大震度為台東縣池上的4級，台東縣也有3級。

根據中央氣象局資料，凌晨2點38分台東縣鹿野鄉發生規模4.5地震，震央位在台東縣政府北方24.8公里，深度8.1公里，池上、初鹿最大震度4級，東河、卑南、台東市、成功及利稻3級，花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南及高雄均為1級。

資料來源:中央氣象局

不少民眾被震醒後受到驚嚇不敢再睡，所幸目前尚未有災情傳出。

《蘋果》引述中央氣象局地震測報中心解釋，初步研判這6起地震系列應是池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層活動所致，但得有更多資料佐證、並由地質調查所做進一步調查，才能確認。



地震測報中心指出，連6起地震的地震系列並不罕見，像是今年2月6日的花蓮大地震含前震、主震以及餘震就多達200多起。至於未來當地還會不會有地震發生？地震測報中心說，從地震報告來看，目前地震已趨於平靜，不過仍不排除還有地震發生的可能。

《批踢踢實業坊》「八卦板」網友發文，「台東有感，而且持續晃了一段時間」，許多人回應，「嘉義有感」、「高雄用力晃了一下」、「我以為有人在搖床」、「睡不著啦」。