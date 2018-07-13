席琳狄翁熱情介紹 康瑋倫回台演出受矚目

西洋天后席琳狄翁首度來台開唱，除了她的歌聲征服人心外，演唱會中另一嬌點是來自台灣的大提琴家康瑋倫，她今天透露，席琳狄翁毫無架子，即便演出已上百場，彩排仍到場。



席琳狄翁（Celine Dion）2018海外巡演首度登台開唱，演出配有18位專屬音樂家隨行演出，其中一位大提琴家康瑋倫，從小在台灣出生一路念音樂班長大，16歲舉家移民到美國，她還是第一個在南加州大學拿到鋼琴、大提琴雙主修的畢業生。



康瑋倫今天接受媒體訪問時表示，小時候被大提琴家馬友友的音樂感動，主動和父母提出要學大提琴，27歲生日當天，意外接到席琳狄翁演唱會團隊面試邀請，獨自從洛杉磯開車到拉斯維加斯參加徵選，她從100多人當中雀屏中選，成為席琳狄翁演唱會專屬大提琴家。



前晚在小巨蛋演出中，席琳狄翁還特別向台下觀眾介紹來自台灣的康瑋倫，讓她受寵若驚，席琳狄翁一度眼光泛淚，讓康瑋倫看得也熱淚盈眶。

康瑋倫回想第一次見到席琳狄翁的景象，「她特地從前台走到我面前，給我一個大擁抱，歡迎我加入這個大家庭」。尤其康瑋倫的爸爸是席琳狄翁的超級粉絲，有一回康瑋倫的爸媽到拉斯維加斯看演出，席琳狄翁還特別到後台跟康瑋倫的爸媽握手，更貼心地說，「謝謝你們有這個女兒，讓她加入這個團隊」。



跟著席琳狄翁巡迴演出也有4年，康瑋倫感受到天后毫無架子，說話很幽默，有時還很搞笑，「有時她會假裝吃麥克風，跟她工作很開心」。



席琳狄翁最讓康瑋倫感到敬佩的是，即使在拉斯維加斯已經演出上百場，每次彩排席琳狄翁一定會到場，非常敬業，也從沒看過席琳狄翁發脾氣，貴為天后身上毫無傲氣。



在美國定居多年，這次是康瑋倫第一次在台灣的舞台上演出，在台灣的親戚也以她為榮，覺得她為台灣爭光，而她也盡地主之誼，帶團隊逛夜市、吃美食，未來也希望有機會跨界與台灣音樂圈合作。