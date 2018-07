憤怒尿布寶寶氣球升空  川普英國「走鐘」之旅最佳註解

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)不按牌理出牌的美國總統川普,在比利時北約峰會引發眾怒的「作秀」之旅後,風塵僕僕造訪英國,但卻在接受太陽報專訪時痛批英國首相梅伊,完全不給東道主面子,一名內閣官員忍不住在推特貼文,「總統先生,您的禮貌都到哪兒去了?」

正當川普在英國接受首相梅伊(Theresa May)國宴款待時,他稍早接受小報太陽報(The Sun)的專訪也正好刊出,在訪問中,川普直言不諱地對倫敦抗議表達不滿,覺得不受歡迎。他將英國近年來遭受恐怖攻擊之原因歸罪於巴基斯坦裔的倫敦市長簡世德(Sadiq Khan),也不滿他同意讓川普造型氣球升空之舉。

抗議人士刻意打造了一個穿著「尿布」的巨型川普寶寶氣球,除了有他的招牌金髮、手上拿著手機諷刺這位「推特治國」總統,臉上還掛著任性、憤怒的表情,嘲弄意味相當濃厚。當這氣球冉冉升空,飛越國會大廈上空時,眾人不住地大聲叫好。

在訪問中,川普痛批梅伊糟蹋了脫歐計畫,認為前外交大臣強森(Boris Johnson)才足以成為一位「了不起」的首相,並稱梅伊為英國與歐盟關係擘畫的「軟藍圖」,恐會毀了未來的美英貿易協議。他還宣稱自己曾對梅伊指點一二,教她如何與歐盟談判,梅伊卻把他的話當耳邊風。

揶揄川普的憤怒寶寶氣球(美聯社)

當他週五被問及該爭議性的訪問時,還大打太極拳,迴避相關問題,只說與梅伊建立了前所未有的絕佳關係。

24小時內,出現了這一連串爆炸性發展,英鎊因此跌了0.6%,英國政府也顏面無光,還要勉力盡地主之誼,接待這位行事作風令人傻眼不已的美國總統。

不意外地,輿論與政界一片譁然,英國大學與科技大臣(Universities and Science Minister)吉馬(Sam Gyimah)13日忍不住在推特開炮,「總統先生,您的禮貌都到哪兒去了?」(Where are your manners, Mr. President?)

而這還算客氣的了。