與印尼強化合作  移民署防治人口販運獲肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為強化雙方合作，移民署與印尼移民總局每年輪流舉辦移民事務會議，就國境安全管理、移民事務與防治人口販運等領域進行交流，今年移民署於7月9日至13日舉辦「第6次台、印你移民事務會議」，印尼移民總局總局長隆尼(Ronny Frangky Sompie)親自率團來台參加。

根據統計，去年台灣前往印尼旅遊約有21萬人次，居各國赴印尼人數第12位，而印尼籍人士來台停留觀光人數也有18萬人次，顯示兩國交流往來密切。

尤其台灣有許多來自印尼的移工朋友及新住民，移民總局總局長隆尼盛讚移民署對於在台印尼籍移工相關權益待遇及人權保障等積極作為，並表達感謝之意，駐印尼代表處合作，加強對旅居印尼國人、僑民相關權益之維護及保障。

會議由內政部移民署署長楊家駿與印尼移民總局總局長隆尼共同主持，除檢視前次台印移民事務會議議事錄執行情況外，更就建立有關高風險旅客即時通報機制、雙方互派人員交流受訓、爭取開放我國人民於入境印尼時之快速通關便利互惠合作措施等議題進行討論。

雙方肯定本次會議圓滿成功，在楊家駿署長與隆尼總局長見證下，由我國駐印尼代表陳忠、印尼駐臺代表羅伯特（Robert James Bintaryo）共同簽署會議議事錄，強化雙方在移民事務、防制人口販運及國境管理等方面之合作架構。

台灣已連續9年獲美國國務院人口販運評比報告評鑑為第1級國家，有很多作法與經驗值得印尼當局參考，尤其多數 人口販運被害人來自東南亞國家，台、印雙方更有密切合作的必要。移民署與印尼移民總局將持續共創新頁，為兩國移民執法交流建立緊密合作關係，深化落實政府新南向政策與交流成效。