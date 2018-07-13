消基會：來路不明中藥含西藥、重金屬超標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）消基會今（13）日公布中藥檢測結果，合法管道取得的樣品都符合規定，但來路不明的中藥，卻驗出含有西藥成分或重金屬超標，呼籲民眾切勿隨意購買。

消基會召開記者會，公布中藥委託檢測結果，來自合法管道的中藥，無論是西藥或是汞的含量，都符合規定。但來源不明的中藥樣品中，針對是否含西藥部分，30件有6件驗出；是否含重金屬部分，57件中有2件汞含量超過1,000 ppm，已違反衛生福利部中醫藥司「中藥之總重金屬含量不得高於30 ppm」的規定。

6件檢出西藥的違規樣品中，3件宣稱具有「風濕鎮痛類」功效，其次為「止痛類」、「跌打損傷類」及「治尿酸痛風類」，各有2件檢出含有西藥。此外「補腎滋養」及「其他—治療坐骨神經疼痛」的樣品則各有1件檢出西藥。

消基會表示，此次共有8種西藥成分被檢出，最常檢出的西藥為「匹洛西卡（PIROXICAM，消炎鎮痛劑）」，其次為「咖啡因（CAFFEINE，中樞神經興奮劑）」。

在檢驗重金屬部分，消基會指出，2件中藥汞含量不符合規定，推估成分中可能含有「硃砂」。衛福部早在2005年就公告硃砂禁止使用於中藥，中國「藥典」也規範「不宜大量服用硃砂」，長期服用恐致重金屬累積。



來路不明中藥驗出西藥成分（圖／消基會）