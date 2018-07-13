連習會今登場　陸委會籲中認清兩岸現實、尊重臺灣民意

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）大陸委員會今（13）日對「連習會」作出初步回應，呼籲中國政府認清兩岸現實，並尊重臺灣民意。

前中國國民黨主席連戰與中國總書記習近平第四次的連習會週五在北京人民大會堂登場。

根據《聯合報》，陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正對此回應，當前兩岸關係情勢複雜，海峽兩岸均有責任穩定情勢發展，為人民謀求福利，「中國大陸必須真正認清兩岸現實、尊重臺灣民意、降低對臺海情勢衝擊的負面作為，並且透過溝通化解分歧，這才是人心所向。」

邱垂正並重申，政府維護兩岸關係和平穩定現狀、堅持捍衛國家主權尊嚴，以及臺灣主體意識的政策始終堅定一貫。

《中央社》報導，習近平在會前致詞時表示，中國強盛崛起之際，激發了他強烈的民族和歷史責任感，「只要矯正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會駛向勝利彼岸」。

而根據《ETToday》，連戰更直言，「雙方的法律及體制，都實施著一個中國架構，所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在臺獨的空間。」

報導指出，連戰還表示，兩岸局勢在最近兩年多以來，有很強烈的逆轉，過去劍拔弩張的南北韓如今關係已露出曙光，兩岸當局卻陷入僵持對立，對兩岸同胞、尤其是臺灣同胞，有很大的影響。

連戰此次率團訪中，一行50人包括兒子連勝文、國民黨立法委員，以及工商產業代表。 連戰昨（12）日抵達中國時，便與臺灣辦公室主任劉結一餐敘。

連戰辦公室日前表示，連戰是以「個人名義」接受中國邀請，訪團預計20日晚間抵臺。