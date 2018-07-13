印度警方請「閻羅王」當交通大使   不開罰單改送花

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）位於南印度卡納塔克邦（Karnataka）的班加羅爾市（Bengaluru），素有「印度矽谷」之稱，警方為宣導交通安全，邀請一位藝術家7月11日穿上禮服手持金色大錘，裝扮成印度閻王（Yamaraja），在馬路上追逐不守交通規則的機車騎士，但騎士被攔下後，警方送上的既不是死亡通知也不是罰單，而是一朵花，當成警惕，希望藉此提高大眾的交通安全意識。

《印度快報》報導，印度班加羅爾市7月11日的馬路上很熱鬧，一名裝扮成「閻羅王」的藝術家在馬路上攔截未戴安全帽的機車騎士。他頭戴高帽，手持金錘，對騎士疾言厲色，提醒他們若不遵守交通規則，魯莽騎車的話，死神隨時可能出現在他們身邊。倘若騎士不聽從勸告，「閻羅王」還會坐在機車後座，讓騎士帶著死神回家。

被攔下的騎士，警方除了進行交通安全宣導之外，還會送上一朵花，作為溫柔的勸誡，要他們日後小心騎車。

班加羅爾市交通警察部門的另類交通安全宣導在推特上引發熱議，有騎士表示「自己被嚇壞了」，也有騎士認為這很有趣，也很有創意，更有人開始拿著「閻羅王」開起玩笑，稱閻羅王只追山葉（Yamaha）的機車，因為他是Yamaraja。

在印度教中，閻摩（Yama、Yamaraja）又被尊稱為閻摩大王，在印地語中，raja是對君主的尊稱。他是印度陰間的主宰者，也是死亡之神，在印度最古老的詩歌經《梨俱吠陀》中，他是第一個經歷死亡的人類，掌握死亡的力量，成為居住天界的神靈。

被「閻羅王」攔下的騎士收到花，面露驚喜（圖片翻攝自推特）

「閻羅王」坐在機車後座，要騎士帶著死神回家（圖片翻攝自推特）