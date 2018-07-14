揭開印加帝國神秘面紗　秘魯駐臺辦事處舉辦旅遊美食展

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）因印加帝國遺址馬丘比丘（Machu Picchu）而聞名於世的秘魯，其駐臺辦事處為推廣秘魯的旅遊、飲食，以及文化，將自7月16日起至8月31日舉辦「引爆秘魯熱」活動，讓更多臺灣人瞭解這個神秘的南美洲國家。

秘魯駐臺北商務辦事處代表古容（Juan Luis Kuyeng Ruiz）今（13）日在活動記者會上表示，這是首次辦事處盛大舉辦推廣秘魯的活動，過去有許多國家辦過類似的活動，包括「法國週」、「新加坡週」，或是同樣來自美洲大陸的「墨西哥週」，但「我們想要嘗試不一樣宣傳方式」，也因此此次活動將為期一個半月之久。

主辦單位表示，此次活動推出「秘魯比你想得還精彩」、「秘境探索」、「秘尋好物」、「秘搜美食」，以及「秘藏好酒」五大主題，並聯合近50家廠商，像是旅行社、餐廳，以及各式進口商，包括酒、食材、手工藝品、羊駝織品服飾等，要展現秘魯別具特色的美食與文化。

穿著傳統秘魯服飾的模特兒展示商品（照片來源：秘魯駐臺北商務辦事處提供）

根據秘魯貿易暨觀光部的統計，2015年赴秘魯觀光的人次約為345萬，到了2017年，國際旅客已突破400萬，漲幅約百分之25。而臺灣人赴秘魯觀光旅遊的人數也從2016年的5,952人增加至2017年的7,100人，預計今年將突破8,000人次。

主辦單位提及，秘魯擁有豐富的觀光資源，很適合深度旅遊，因此為了讓更多臺灣人有機會了解古印加文化，秘魯駐臺辦事處此次攜手10家臺灣旅行社，共同打造秘魯精緻深度旅遊行程，讓遊客發掘秘魯不為人知的精彩風貌，接受古印加帝國的文化洗禮。

「引爆秘魯熱」活動（照片來源：秘魯駐臺北商務辦事處提供）

此外，今年也是秘魯駐臺辦事處首度舉辦「秘魯皮斯可酒節」。有秘魯國酒之稱的皮斯可酒（Pisco），常用於雞尾酒基底，堪稱秘魯經典調酒，此次活動聯合北中南22家酒吧，共同推出以皮斯可酒為基底的道地特色調酒，讓民眾還未到秘魯之前，便能享受清涼的秘魯美酒。

主辦單位指出，「引爆秘魯熱」活動將於16日上線，對秘魯旅遊及文化有興趣的民眾，無論是想遠赴秘魯親身體驗，或是在臺灣透過美食、商品感受，可至活動官網了解更多秘魯相關資訊，或洽秘魯駐臺北商務辦事處。

秘魯國酒皮斯可酒（Pisco）（攝影：鄧佩儒）

來自秘魯的陶製織布手工藝品（攝影：鄧佩儒）

