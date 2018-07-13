驚人新發現！墨西哥強震 意外震出古老神廟

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導) 去年九月，墨西哥發生了芮氏規模7.1的強震，造成位於莫瑞洛斯州（Morelos）的提歐邦索戈(Teopanzolco)金字塔嚴重損毀，不過最近考古學家有了驚人的新發現：這座阿茲特克金字塔內居然還有一座雨神廟！

此廟最早可以追溯到1150年，屬於阿茲特克人的其中一個分支----特拉威卡(Tlahuica)文化，並供奉特拉洛克(Tláloc)雨神。

當時科學家正在用雷達掃描提歐邦索戈金字塔，確認內部結構有無損毀，卻得到這項意外的新發現。

專家表示，特拉威卡人居住在現址莫瑞洛斯州的數十個城邦內，而提歐邦索戈金字塔的主結構最早可以追溯到13世紀，換句話說，這座新發現的雨神廟擁有更悠久的歷史!

考古學家柯涅克薩(Barbara Koniecza)表示，特拉威卡人把金字塔蓋在更古老建築上的這種做法，其實並不少見。