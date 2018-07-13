富邦法人論壇 探討MLCC、MOSFET熱門缺貨產品

今年上半年台股最炙手可熱的題材，莫過於矽晶圓到MLCC(被動元件)的缺料與漲價，除受到日廠轉單效應之外，主要受惠於智慧型手機、電動車與車用電子需求強勁，進而帶動被動元件的應用面擴大。富邦證券表示，為了深入探討MLCC、MOSFET等熱門缺貨產品的原因，及相關產業的投資前景，舉辦主題為「吹盡狂沙始到金，尋找需求轉好下的受益機會」的投資講座，邀請重量級明星分析師與國內專業機構投資人面對面會談，針對目前大中華半導體的投資機會進行剖析。

富邦證券指出，近期美國引發的全球貿易大戰餘波盪漾，但在下半年iPhone三款新機即將上市之下，台灣蘋果供應鏈的營運並不看淡，預計下半年三款蘋果新機將全數採用LCP FPCB，相關PCB供應鏈將優先受惠；此外，預期新款手機均將加入3D感測功能，三五族各廠的產能利用率將顯著提昇，且在5G及車用產品等應用面的增廣下，對於三五族公司的營運將有極大的加分效果。

在半導體部分，中國目前正在建構的22座12吋晶圓廠中約有17條產線將於2017年底至2018年間量產，新增投資預估達6,000億元人民幣以上，而本次中美貿易大戰加深中國無芯之痛，研判中國晶圓廠的擴建潮仍將持續，並帶給台廠中長期源源不絕的成長機會。而繼被動元件缺貨之後，受惠國際大廠MOSFET持續缺貨及淡出市場，台灣MOSFET廠商2Q18~3Q18因漲價及產品組合調整，毛利率將持續上揚，2018年獲利可望明顯跳升。

綜觀目前情勢，富邦證券認為在貿易戰心理面因素減輕、蘋果新品推出，及外資賣超可望減緩下，伴隨全球經濟穩健成長，下半年台股仍有表現機會，上述產業值得投資人持續關注。