「無毒青春 生命加分」用愛陪伴戶外冒險訓練誓師

新北市教育局於今（13）日，舉辦「無毒青春 生命加分」戶外冒險訓練誓師典禮，8位學員將挑戰11天10夜攀登台灣第二高峰─雪山，教育局黃靜怡副局長親自授旗，並與民間公益團體代表，一同為學員們加油打氣!

黃副局長表示，堅信「不放棄任何一個孩子」的理念，新北市諮詢服務團聘請具毒品防制與諮商輔導等專業委員，持續給予個案鼓勵及支持，協助遠離偏差行為，更感謝國紹泌尿科學教育基金會、歐都納戶外體育基金會等民間團體公益贊助登山裝備與物資，是公私協力的最好體現。

今年特別安排11天10夜行程，攀登台灣第二高峰雪山，並結合本市烏來國中小原鄉特色學校，讓學員體驗多元文化，欣賞與尊重不同民族的特色。本次有台灣外展教育發展基金會專業教練、學輔人員、教官及志工共14人，帶領8位學員抽離熟悉環境，一對一陪伴，給予有力的支持臂膀，重新激發他們的學習動機、冒險精神及生活的實踐態度。

其中，學員豪仔因隔代教養家庭，常以抽菸喝酒方式爭取認同，在學校老師關懷下，從參與學校培訓路跑活動課程開始，明顯找到自信。這次唯一的1位女性學員小鈴，雖因校外交友緣故，出席不穩定，缺乏學習動力，但在這半年的體能訓練上都堅定著要爬上雪山的意志，從沒想過要放棄，今天在誓師時也展現巾幗不讓鬚眉氣勢，更是現場「嬌」點。

教育局表示，自105學年度成立「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，規畫體能活動、探索教育與異地戶外訓練進行挑戰極限、超越自我之課程，以提升藥物濫用個案或高關懷學生成就感與自信心，也希望家長在工作忙碌之餘，可以多關懷、支持與陪伴孩子，維持規律生活作息，從事正當休閒活動，共同攜手保護學子身心健康、快樂學習。