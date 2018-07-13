拆除「腦中的不定時炸彈」

27歲的張小姐，某天上班時突然感受到一陣突如其來的爆炸性頭痛、伴隨著劇烈嘔吐，下一秒她就失去意識了，等到她醒過來時，人已經在醫院急診室。經過電腦斷層掃瞄的檢查，在她左側的深層大腦發現了中風血塊；經過進一步的血管攝影檢查，果不其然在她的左側大腦發現了一個直徑將近4公分的腦血管動靜脈畸形。這次的破裂出血也造成張小姐右側的神經壓迫，而導致肢體無力和麻木的現象。

張小姐經過林口長庚醫院治療團隊的審慎評估後，因為病灶大小超過傳統光子刀3公分的治療限制，故接受了最先進的質子刀立體定位放射手術治療。2年後的追蹤顯示，動靜脈畸形已經完全治癒，同時肢體神經功能也已經完全康復，沒有留下任何後遺症。

動靜脈畸形是一種先天性的腦血管病變，盛行率約為0.14%，以台灣2300萬人口中即約有3萬罹病人口數；它是造成40歲以下青壯年發生中風的主要原因。腦血管動靜脈畸形沒有加以治療的話，每年約有2-4%破裂出血的機率；而一旦破裂出血，會造成10%的死亡率，倖存者中也有30-50%會導致永久性的後遺症。

臨床上病人表現常見為突發性劇烈頭痛、伴隨噁心嘔吐，甚至有局部神經功能障礙、癲癇等症狀。治療動靜脈畸形主要目的就是預防出血性中風，因此當診斷為動靜脈畸形後，多建議積極治療。若病人的動靜脈畸形曾發生過出血情形而沒有加以治療，則後續再次出血的風險也會提高。

目前的治療方式，除了開顱手術切除、栓塞外，另一選擇即是放射線手術。其中，放射線手術又可分為光子刀及質子刀。光子刀如諾利刀（Novalis）、伽瑪刀（Gamma knife）、銳速刀（RapidArcs）、螺旋刀（tomotherapy）、電腦刀（Cyberknife）等，到目前對於動靜脈畸形皆有相近的治療結果；然而如動靜脈畸形的大小超過3公分，則不適合使用傳統光子刀進行治療。

質子刀除了具有現今光子刀非侵入性、精準治療的優點外，還具有光子刀所沒有的特性，即在於非治療區域的放射線可以大幅降低，因此針對位於動靜脈畸形周邊有敏感腦組織，或者體積大小超過3公分，則可以給予足夠的治療劑量以提高動靜脈畸形治療成功的機會，又不會增加治療後的神經損傷。

長庚醫院治療團隊建議青壯年年齡層的民眾，如有突發的爆炸性頭痛，建議及早就醫診治，避免延誤治療。