櫃買中心帶領創櫃板公司參加「2018台灣生技月－台灣生物科技大展」，歡迎大家蒞臨參觀

為推廣櫃買中心多層次市場及提升創櫃板公司之曝光及國際知名度，櫃買中心將參加生技產業一年一度的盛會「2018台灣生技月－台灣生物科技大展」，於「政府學研區」設置展區推廣櫃買市場，並將帶領8家創櫃板公司共同參展。台灣生技月活動將自107年7月19日至22日於南港展覽館連續展出四天，歡迎大家踴躍蒞臨參觀。

台灣生技月活動今年已邁入第16屆，本次將展出約1,400個攤位。櫃買中心除將設置諮詢服務櫃檯，派員於現場宣導生技公司進入資本市場籌資相關資訊及創櫃板制度外，並特別規劃設置「創櫃新星」主題專區，由京冠(股票代號：7407)、亞基科(股票代號：7426)、華上醫(股票代號：7427)、成春(股票代號：7445)、頂豪(股票代號：7451)、沛美(股票代號：7520)、千才(股票代號：7521)及中聯(股票代號：7528)等8家各具特色的創櫃板公司參展。

櫃買中心表示，生技醫療產業為櫃買中心及創櫃板重點特色發展產業之一，櫃買中心積極輔導我國特色產業善用資本市場資源，逐步成長及國際化，由櫃買中心帶領創櫃板公司參加2018生技月活動，有助於提升創櫃板公司之知名度，對於創新企業之業務與資金媒合機會亦有所提升，櫃買中心將持續協助提升創櫃板公司曝光度，以活絡創新產業之發展。