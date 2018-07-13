全體上市公司107年6月份當月營收較去年同期成長6.41％，累計營業收入較去年同期增加7.86％

依據上市公司公告107年6月營收顯示，本（6）月份全體上市公司營收總計2兆6,299億元，較去年同期成長1,585億元（6.41%），營收成長公司共560家，衰退公司共357家，較前(105)年同期成長2,720億元(11.53%)。另累計1至6月全體上市公司營收總計14兆9,583億元，較去年同期增加1兆900億元（7.86%），營收成長公司共622家，衰退公司共295家(相關資料詳如附表)，較前(105)年同期成長1兆6,774億元(12.63%)。

全體上市公司107年6月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為油電燃氣業、建材營造業及水泥工業，衰退趨勢之主要產業為通信網路業、光電業及金融保險業；另全體上市公司1至6月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及電器電纜業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（6）月份營收成長較大之產業，油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉予客戶認列營收，水泥工業因大陸市場需求提升，致營收較去年同月成長；當（6）月份營收衰退較大之產業，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，光電業因受面板價格下跌影響，金融保險業因個別公司保險業務淨收益較去年同月減少，致本月較去年同月營收衰退。

另全體上市公司107年6月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉予客戶認列營收，水泥工業因大陸市場水泥景氣及產品售價較去年同期攀升，另電器電纜業因個別公司銷售房屋收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，另汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致累計營收衰退。證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。