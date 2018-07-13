雇主聘請移工一鍵搞定    但是這點很多人沒做到…？  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為節省雇主聘僱外籍勞工手續及往返時間，勞動部建置「雇主聘僱外籍勞工申請案件網路申辦系統」，提供雇主24小時送件申請服務，7天內即可完成審核，近9成申請案件採用線上申辦，省時省力，但由於部分雇主對系統不熟悉，未完成送件申請，導致申請外勞聘僱許可逾期的情形，勞動部提醒，案件送審後需收到系統給予的「案件收文號」後才算完成送件程序。

勞動部建置「雇主聘僱外籍勞工申請案件網路申辦系統」後，雇主只需要以工商憑證或自然人憑證申請帳號後，於線上申辦系統登錄資料，上傳應備文件並繳交費用，輕鬆在家完成聘僱外籍移工作業，2018年5月有高達8成9雇主利用此功能完成作業。

勞動部表示，部分雇主由於不熟悉系統，將「資料暫存」時，系統所產生的「案件編號」當成勞動部受理案件的證明，導致部分申請外勞聘僱許可逾期的情況。

勞動部提醒，案件送審後需收到系統給予的「案件收文號」後才算完成送件程序。而移工因聘僱許可屆滿或聘僱關係終止並經地方主管機關驗證出國時，雇主可於線上申辦系統登錄「出國原因代碼」欄位，以其他（OTH）選項登錄，即可順利送件。

有關民眾使用線上申辦系統相關操作諮詢，勞動部提供免付費專人諮詢電話0800-035-688，也可至申辦系統網頁查詢，歡迎民眾多加使用。