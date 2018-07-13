一天一顆柳橙  黃斑部病變不再來

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）現代人3C產品不離身，最怕眼疾上身，澳洲的一項新研究，提供了可口又容易取得的護眼聖品－柳橙柑橘類水果，靈魂之窗這下有救了。

澳洲韋斯米醫學研究所（Westmead Institute for Medical Research）訪問了逾2千名50歲以上的澳洲成年人，追蹤其眼部健康狀況達15年。結果發現，每天至少攝取一份柳橙的人，眼部黃斑部退化（macular degenration）的機率大大減少了6成。黃斑部退化，也稱為黃斑部病變，會造成視力模糊，嚴重者會影響日常生活。

雪梨大學副教授Bamini Gopinath認為，柳橙中的多酚化合物類黃酮（flavonoid）顯然有助對抗此眼疾。「與不吃柳橙的人相較，每日至少吃一份的人，黃斑部退化風險明顯降低。就算一週只吃一顆，也大有助益。」

一般研究多著重在維生素C、E、A對眼睛的好處，但這項研究則是針對類黃酮。Gopinath指出，類黃酮是強大抗氧化劑，對免疫系統具有抗發炎作用。包括茶、蘋果、紅酒及柳橙都含類黃酮，但除了柳橙外，研究並未發現其他食物與黃斑性退化之間的關聯性。

50歲以上的澳洲成年人中，七人就有一人出現黃斑部退化現象。年齡是目前所知最大因素，該疾病好發於50歲以上的中老年人。