德國追思劉曉波逝世一周年　遺孀劉霞顧忌家人無法出席

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今天7月13日，是中國諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一周年紀念日。據報導，德國柏林將舉行劉曉波追思會，香港「支聯會」晚間也將舉辦追思活動。

剛剛抵達德國的劉曉波遺孀劉霞，則因顧忌留在中國的家人，將不會出席在柏林客西馬尼教堂（Gethsemane Church）)的悼念活動。據了解德國前總統高克(Joachim Gauck)將會出席，但德國政府官員不會到追思會現場。

法國廣播電台引述獨立中文筆會會長廖天琪說，她已和劉曉波遺孀劉霞見過面(如下圖)。廖天琪形容劉霞神情愉快，但身體仍然虛弱。

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廖天琪轉述，劉霞不出席的原因並非身體虛弱，而是她出席的話「會有一些她不想見到的事情發生」。由於弟弟劉暉仍在北京被監視中，劉霞今天選擇獨自靜靜地跟劉曉波「進行心靈對話」，以悼念讓她魂牽夢縈的亡夫。

中國作家劉曉波2008年因為發表呼籲結束中國一黨專政的《零八憲章》，被中共以煽動顛覆國家政權罪名逮捕，後來判刑11年。2010年他獲得諾貝爾和平獎，但當局未准許他出國去領獎，去(2017)年7月13日，劉曉波在保外就醫期間病逝。

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流亡德國的作家廖亦武，在臉書發布劉霞抵達德國後的兩張最新照片。照片上看得出來，劉霞的心情顯然很輕鬆。

已故中國異議人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，本周二（10日）獲准離開中國後飛抵德國柏林，正式結束近8年遭軟禁的生活。

旅居海外的中國異議人士如王丹及余杰等，都在廖亦武貼文下留言「開心！」，替恢復自由的劉霞高興。

圖為劉霞10日重獲自由，在芬蘭轉機時所攝。美聯社

根據「香港市民支援愛國民主運動聯合會 Hong Kong Alliance」(簡稱「支聯會」) 臉書公告，13日晚間8時，香港金鐘添馬公園（Tamar Park），將舉辦悼念劉曉波逝世一周年追思會。

今(13)日上午「香港市民支援愛國民主運動聯合會 Hong Kong Alliance」及立法會議員 Kwok Ka Ki 郭家麒舉辦遊行，到中聯辦(中共駐港辦公室)要求釋放劉霞的弟弟劉暉，與所有維權人士。

郭家麒斥責中共政權釋放劉霞，只是為了換取歐洲各國的利益，以劉霞作為製造中國人權改善的煙幕彈。實際上在同一時間，中共又製造了另一批人質，例如知名異議人士泰永敏，被重判13年徒刑。

香港民主派人士，13日上午前往中共駐港辦公室外示威，紀念劉曉波。美聯社

秦永敏因主張言論自由等理念，已陸續服刑23年，成為中國坐牢最久的政治犯。中國的人權狀況仍是不斷在倒退。

「支聯會」指劉霞是因劉暉的關係，不能出席追悼劉曉波儀式。郭家麒呼籲香港市民，今晚前往添馬公園出席悼念劉曉波的集會。