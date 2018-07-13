爽身粉致癌　美法院判嬌生賠1430億

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國日用品大廠嬌生明知自家的滑石爽身粉含有致癌的石綿成分卻未警告消費者，致22名使用者罹患卵巢癌，12日美國密蘇里州法院判決出爐，嬌生共必須賠償46.9億美元（約新台幣1430億元）。

路透社報導，美國密蘇里州聖路易市（St. Louis）陪審團昨天宣布，嬌生必須付給22名原告5.5億美元的補償性賠償，以及41億4000萬美元懲罰性賠償。嬌生集團這次面臨被指控爽身粉產品致癌事件，是判賠金額最高的一起。

綜合媒體報導，原告律師雷尼爾告訴陪審團，他們是第一批看到嬌生公司的內部文件，顯示嬌生明知其產品含有石棉，卻沒有警告消費者。

對於該判決，嬌生發表聲明痛批，這項判決根本不公平，因為多數原告都不住密蘇里，卻到密蘇里提告，強調一定會繼續提出上訴。這起判決隨即反應在股價上，盤後股價一度下挫1.31美元或1%，來到126.45美元，嬌生股價在正常交易時段一度上漲1.52美元。

嬌生公司目前仍面臨至少6千多件與滑石粉相關的訴訟，且自2016年2月在美國密蘇里州的首起敗訴案件後，嬌生目前已面臨至少6起敗訴案，累計賠償金額高達221億元台幣，但多起案件的原判陸續遭駁回並重審。