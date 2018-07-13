皇家愛樂協會大獎 林佳瑩成70年來台灣第一人

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）英國皇家愛樂協會11日公布2018年作曲大獎得獎者，28歲的台灣作曲家林佳瑩獲此殊榮，成為該獎項自1948年設立以來第一位台灣得主。



在競爭激烈的多項作品中，林佳瑩獲知名作曲家陳銀淑（Unsuk Chin）及兩位英籍作曲大師青睞，奪下皇家愛樂協會作曲大獎（Royal Philharmonic Society Composition Prize）。

據皇家愛樂協會得獎者名單，今年共有七位得主，都是28歲以下的新銳音樂家，七人除了能獲得共英鎊2萬元的獎金，更難得的是，還取得為英國各大交響樂團、音樂祭創作樂曲的機會。

林佳瑩將為愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）進行創作，明年夏天在倫敦南岸中心皇家節慶廳（Royal Festival Hall）首演。



根據國立傳統藝術中心的資料，林佳瑩的作品近年來獲得多項國際作曲大賽肯定，包括芬蘭西貝流士國際作曲大賽第3名、2015年義大利法魯利國際作曲比賽首獎、2016年義大利納瓦羅國際作曲比賽第2名等。



1813年創立於倫敦的皇家愛樂協會，至今已有200年歷史。皇家愛樂協會1817年委託創作貝多芬第9號交響曲，是其最知名事蹟。



