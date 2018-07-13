(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本近日遭歷史性大雨侵襲，各地災害頻傳。這時，日本大家長安倍在做什麽呢？根據一位日本衆議員的推特，當時安倍在和其他議員飲酒歡談，笑容滿面。

在大雨開始的前一天，也就是2018年7月5日，日本衆議員西村康稔在推特上，公佈兩張照片，裏面有我們熟悉的面孔，像是安倍，以及滿桌的佳肴美酒。西村説明，這是每個月定期舉辦一次的自民黨新生代和資深議員的聚餐，叫做「赤坂自民亭」，讓雙方能夠暢談彼此意見。

今夜は恒例の自民亭。衆議院宿舎の会議室で、月一回食べ物やお酒を持ち寄り、党幹部と若手議員のざっくばらんに話す懇親会。選挙区の悩みを相談したり、地元の名産PR。今日は、安倍総理、岸田政調会長、竹下総務会長が勢揃い。和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を取り放題！正に自由民主党党。 pic.twitter.com/BGj84cLynb — 西村 やすとし (@nishy03) 2018年7月5日

西村康稔的推文。日後可能遭刪除，請讀者見諒。

然而，當天日本氣象廳已發佈警告，表示隔天會開始下大雨，因此安倍等人的聚餐行爲，就引起民衆注意，認爲雖然當時災害尚未發生，但恐仍不妥。對此，根據日本《產經新聞》，和自民黨共同組成執政聯盟的公明黨幹事長井上義久，在今（13）日舉行記者會，批評安倍等人在這個時機聚餐，恐難躲批評，並認爲當時應該取消聚餐。

日本水災前一天 來看看安倍在做什麽