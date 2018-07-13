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日本水災前一天　來看看安倍在做什麽

日本近日遭歷史性大雨侵襲，各地災害頻傳。這時，日本大家長安倍在做什麽呢？

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/07/13 14:00

2018年7月5日日本自民黨議員聚餐照片。安倍也有參與（翻攝自西村康稔推特）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本近日遭歷史性大雨侵襲，各地災害頻傳。這時，日本大家長安倍在做什麽呢？根據一位日本衆議員的推特，當時安倍在和其他議員飲酒歡談，笑容滿面。

在大雨開始的前一天，也就是2018年7月5日，日本衆議員西村康稔在推特上，公佈兩張照片，裏面有我們熟悉的面孔，像是安倍，以及滿桌的佳肴美酒。西村説明，這是每個月定期舉辦一次的自民黨新生代和資深議員的聚餐，叫做「赤坂自民亭」，讓雙方能夠暢談彼此意見。

西村康稔的推文。日後可能遭刪除，請讀者見諒。

然而，當天日本氣象廳已發佈警告，表示隔天會開始下大雨，因此安倍等人的聚餐行爲，就引起民衆注意，認爲雖然當時災害尚未發生，但恐仍不妥。對此，根據日本《產經新聞》，和自民黨共同組成執政聯盟的公明黨幹事長井上義久，在今（13）日舉行記者會，批評安倍等人在這個時機聚餐，恐難躲批評，並認爲當時應該取消聚餐。

日本水災前一天　來看看安倍在做什麽
安倍晉三

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