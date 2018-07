ESPN記者驚爆：林書豪遭交易到亞特蘭大「老鷹隊」

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)美聯社引述消息人士指出,台裔球星林書豪已經被NBA籃網隊,交易到亞特蘭大「老鷹隊」。若交易成真,老鷹將是林書豪在NBA生涯所待的第7支球隊。

ESPN資深記者Adrian Wojnarowski,稍早引述消息人士說法,在推特發布此項消息。至於交易的細節還未公布。

29歲的林書豪與籃網的合約原本還剩一年。綜合《蘋果》與中央社報導,上個球季林書豪只出賽一場,去(2017)年10月18日例行賽開幕戰,他不慎摔斷右側髕骨肌腱,整季報銷。林書豪2016-2017年球季,則因大腿拉傷只出賽36場。

由於老鷹隊陣容當中已有固定先發的施洛德、貝茲摩雙衛,林書豪加盟後,老鷹若無其他人事變動,發展空間或許相對有限。

林書豪下季年薪是1250萬美元(約3.8億台幣),日前才傳出林書豪恐在今年季外被籃網交易,新東家有可能是魔術隊。不過今天消息卻傳出他被交易至老鷹隊。

上季林書豪因傷只出賽一場,可能是他被交易的原因之一。亞特蘭大老鷹隊上季成績24勝58敗,在東區墊底。布魯克林籃網隊28勝54敗,則居東區倒數第4,兩隊皆無緣季後賽。

林書豪生涯場均12分、4.5次助攻、2.9籃板。

