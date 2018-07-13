連習會 習近平再提和平統一歷史責任感

（中央社者繆宗翰北京13日電）前中國國民黨主席連戰今天上午與中共總書記習近平會見。習近平致詞時強調，中國如今強盛崛起，激發他的強烈民族和歷史責任感，只要矯正歷史座標，「和平統一」一定會勝利。



連戰隨後致詞說，劍拔弩張的朝鮮半島露出曙光，中華民族所生存的兩岸卻僵局相向，所有炎黃子孫、關心東亞、兩岸的人，都有權利要求兩岸和平發展、互助。



連戰13日上午前往北京人民大會堂見習近平。兩人見面後先握手致意，接著由習近平先發言，連戰隨後致詞，兩人互稱「主席」。雙方會談僅對媒體開放前15分鐘，隨後舉行閉門會談，在場媒體無法聽完連戰與習近平的完整論述。



習近平致詞時表示，當前兩岸和平發展形勢複雜、嚴峻，兩岸很多民眾也是頗多憂慮。「但是我還是認為，『大道之行，人心所向，勢不可擋』，我們始終在關注歷史的趨勢，有一個走向，我們心裡有數。」



他說，看到今日中國強盛崛起之勢，兩個100年目標、中華民族偉大復興，比歷史任何時期都接近，「使我更激發強烈民族和歷史責任感，只要矯正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會駛向勝利彼岸」。



連戰則在致詞時說，兩岸局勢兩年多以來有很強烈的逆轉，兩年前的情況環境不復存在。兩岸同胞，尤其是台灣同胞，因為情勢改變，終止制度協商，權益受到很大的影響，不但是個人權益受到影響，兩岸的情勢因為這樣的僵局，大家很憂心是不是會更惡化。



他說，今天劍拔弩張的朝鮮半島露出曙光，中華民族所生存的兩岸卻僵局相向。「我個人有時候想到，這是很弔詭的事情。」



連戰並表示，所有炎黃子孫，關心東亞、兩岸的人，一方面有權利要求兩岸和平發展、互助，給民族立萬代基礎。另外一方面也覺得有責任、義務，為兩岸和平發展來獻策、獻力量。這次舉行會議，也是要共同為民族大義擔負責任。



連戰辦公室在會後發布新聞稿，表示連戰在閉門會談中提出4點意見，分別是：兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。雙方「為人民謀幸福，為萬世開太平」。共策「交流合作互利，增進兩岸融合」。協力「促進民權民生，振興中華民族」。（編輯：林克倫）1070713