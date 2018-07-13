清大貓哥駕粉紅喵喵車　送新南向童書繪本到偏鄉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）粉紅喵喵車主人林群畢業於清大哲學系所，多年前在貴人的幫助下，開始了送英文繪本到偏鄉的公益行動，今年則再度投入「新南向東南亞7國童書繪本書車」到全國的公益活動。

人稱「貓哥」的林群自輔大法律系司法組學士及清大哲學所碩士畢業，其經營的「蘇格貓底二手書咖啡屋」，自12年前從台北師大商圈移師回清大。

根據自由時報報導，熱衷公益行動的林群透過前往五峰、尖石等偏鄉的過程，發現外文書資源匱乏，因此開啟他送英文書到偏鄉的念頭，在籌備資金的過程中，遇到角頭大哥阿莎力拿出十萬元贊助買車以及友人以對折價出售書本幫忙，開啟巡迴書車的準備。

然而，車子的購入才是挑戰的開始，在交貨時才驚覺原本訂購的貨車是一台要價100多萬元的3.5頓大貨車，這筆購車費以及買書費讓林群開始負債。

即使負債，貓哥依舊支持「愛的書車」公益活動，走訪10幾個偏鄉部落，遠至高雄那瑪夏部落，北到宜蘭蘇澳。走訪部落的過程中，林群發現居住在部落裡的新住民數量也相當可觀，且他們的思鄉情在語言及文化的差異下更加深許多。

於是，今年他改裝「愛的書車」為粉紅喵喵車，變身為「新住民東南亞童書繪本環遊全台」的公益行動，他親自到東南亞收集繪本，將來自越南、泰國、印尼、菲律賓、緬甸、柬埔寨和馬來西亞等國家的童書送往台灣個角落，他表示每當看著新住民念童書繪本給孩子聽，或新住民讀著家鄉書，甚至殷盼書車常來時，讓他堅信「越困難的事，越值得努力」。