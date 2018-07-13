2100年全球升溫2 °C　全球年度洪水成本達1.4兆美元

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）氣候變遷議題不斷在國際間延燒，然而英國國家海洋中心卻發現，若到本世紀末全球溫度持續上升的話，海平面也會跟著上升1.8公尺，並為全世界帶來龐大的損失。

綜合外電報導，本篇的主要作者，Svetlana Jevrejeva表示，有超過6億人生活在低海拔的沿岸區域，也就是低於海拔10公尺處，如馬爾地夫將會首當其衝。

她指出，只要有人居住的地方就會有基礎建設，因此若全球暖化造成冰川、冰蓋融化，以及海水熱膨脹，導致海平面持續上升的話，將會為全球帶來嚴重經濟損失。

英國研究人員以2100年為一個年限，依據《巴黎協定》，希望各國承諾全球氣候升溫與工業化前相較，不能超過攝氏2度，還要努力將升溫控制在工業化前攝氏1.5度的水準。

研究人員為了讓人們更容易理解暖化所帶來的危害，提出三種假設，並套用「世界銀行」所收集到的各國國內生產毛額(GDP)，評估其對國際和個人的影響。

研究人員評估，第一，若全球溫升1.5 °C時，海平面就會上升0.52公尺。第二，若是全球溫升2 °C時，海平面上升0.86公尺，全球年度洪水成本(global annual flood costs)將高達1.4兆美元。第三，若是全球升溫超過2 °C，海平面上升1.8公尺，全球洪水成本將攀升到2.7兆美元，也就是各國國內生毛額的2.8%。

另外，研究人員發現，高GDP的國家所遭受的損害將會較低，因為他們具有對抗洪水的能力。然而，其他像是中國，因屬中高GDP的國家，其全球洪水成本將會偏高。研究人員還說，熱帶地區的海平面上升幅度將會更加極端。英國國家海洋研究中心的研究報告已於7月4日刊登在《環境研究報告》（Environmental Research Letters）。