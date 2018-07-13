對方老說謊好困擾 用「對」問句突破他心防！

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）​華人自小認為誠實為做人最基本的道德，並且相信「欺人只能一時，而誠實卻是長久之策」。但，實際上當我們遇上特定問題時，我們偶而還是會撒點小謊，不過你知道嗎？換個方式提問，可能會有不一樣的答案！

時代雜誌(TIME)報導，提問方式不同，會影響人們給的答案。一群研究人員模擬在競爭情境下，如面試、商業談判時，不同題目如何影響受試者反應。

在一項研究中，他們要求受試者向買家(實際上是研究團隊成員暗樁)出售二手電子設備。在銷售之前，專家告訴受試者，這個機器曾經因為當機丟失了所有的音樂檔案。

然而，專家發現，當買家問「它有什麼問題？」時，89%的賣家都如實回答。

而，買家更有禮貌（但不那麼有自信）的問：「它沒有任何問題，是嗎？」只有６１％的賣家誠實以報。

不過，如果問題是：「你能向我介紹嗎？」只有８％的人如實回答。

實驗結束後，賣家表示，那些問「它有什麼問題？」看起來內行有自信，而這些印象會影響賣家是否願意說實話。

「假設性問題」代表提問者對問題已經有些背景知識，因此回應者傾向於誠實而非說謊，例如，「你偶爾會在工作時間做自己的事嗎？」而當問題籠統且不帶假設時，對方可能會認為，其實你沒有這麼的想知道真實答案，因此他們會更容易更改話題保護自己。

專家繼續說道：「或許你會擔心直接了斷的問題會造成雙方衝突，但是我們的研究顯示，假設性問題可以讓你看起來聰明又自信，因此對方會給你一個更誠實的答案。」