今夏最高打卡景點　「可口可樂」來台50周年特展

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）1968年7月份正式在台銷售的「可口可樂」， 為慶祝50周年這個意義非凡的時刻，特別打造兩場「可口可樂」在台50周年特展。其中一場座落在台北101觀景台， 另一場則在桃園「可口可樂」世界，期間限定展出台灣早期商品。

為了讓大家回顧過去的經典， 「可口可樂」特別從台灣各處蒐集經典珍藏， 讓參觀者一睹全台各地的絕版展品。

桃園「可口可樂」世界打造懷舊空間。可口可樂公司提供

今年「可口可樂」首次與台北101合作，打造「可口可樂」 台灣史上最高展覽，挑戰今夏最高打卡景點！民眾可到台北101的89樓觀景台購票欣賞展覽。

即日起至8月26日，到台北101展區可看到以時間為概念，帶大家走入「 可口可樂」專屬的時光迴廊，喚起大家對「可口可樂」曾經 創造的精采回憶。

台北展區現場還有1:1擬真放大版的經典曲線鋁瓶「台灣瓶」， 結合台北101、捷運、摩天輪等， 巧妙融合手繪風格的台灣城市意象。為配合展覽，也推出兩款「台灣瓶」 經典禮盒，包括馬口鐵禮盒組及陶磁杯禮盒組， 於台北101獨家販售。

台北101觀景台展區，有1:1擬真放大版的經典曲線鋁瓶「台灣瓶」。可口可樂公司提供

每一個十年，「可口可樂」 所引領的紅色浪潮，不論是各時期代表性包裝、或是 與潮流品牌合作的周邊商品，總是帶起流行話題。

而在桃園市「可口可樂」世界展區，也自即日起進行為期半年的特展。展區分為三大主題區，每一區皆創造不同的「可口可樂」氛圍。

一進入特展區，進入眼簾的是早期台灣家庭的意象， 中間擺放的木桌與美食，象徵「可口可樂」 品牌歡聚與分享的品牌主軸，而早期的開瓶器、易開罐、 仿舊冰箱等展品，都可勾起台灣民眾與「可口可樂」歡聚的美好回憶。

另一頭的潮流街景則展出歷年流行的call機、 腳踏車及各年代最潮的聯名周邊商品，不難看出「可口可樂」 總是引領著年輕人間的話題。

打造懷舊空間的桃園「可口可樂」世界，即日起接受預約，可免費參觀(例假日休館)。

【「可口可樂」在台50周年展覽資訊】

❤台北101展區：需購買觀景台門票， 購票資訊請洽台北101觀景台

地點：台北101-89樓觀景台

開放時間：2018年7月11日至2018年8月26日， 週一至週日09:00-22:00（ 最後售票及入場時間為每日21:15）

❤桃園展區：免費入場

地點：「可口可樂」世界（桃園市桃園區興邦路46號6樓）

開放時間：即日起至2018年底，週一至週五09:30-12: 00及14:00-16:30（需在7天前透過電話或線上預約）

台北101展區以時間為概念，帶大家走入可口可樂專屬的時光迴廊。可口可樂公司提供