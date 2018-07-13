培育下一代「新星」  移民署模擬籌備新創公司

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為助新二代及國人子女了解未來就業環境，內政府移民署將於7月16日至20日於劍潭海外青年活動中心辦理「新住民子女新星培育營」，將有44位新二代及子女參加。5天4夜的培育營中，學員將參與職前認識課程，包括企業見習及實際操作，移民署邀請各領域專家學者說明行銷基本知識，學員將透過課程深度了解新南向政策，提升職涯競爭力。

連續舉辦4年的「新住民子女培育研習營」，今年首開先例，除新住民子女外，邀請國人子女參加，共有44名學員，其中33位新住民子女及11位國人子女參加，來自9個國家及地區，包括台灣、中國、印尼、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、美國和馬來西亞等9個國家地區，希望對東南亞市場、國際情勢有興趣學員們一起腦力激盪，探討不同文化觀點，深度了解新南向政策，提升職涯夢想。

5天的培育營跨域結合官方及民間企業，安排系列職前認識課程，包括企業見習及實際操作等，也邀請到各領域的專家學者說明行銷基本知識，並用小組討論方式引導學員體驗行銷的趣味。

在經濟發展的關係上，移民署邀請中國及東南亞國家講師為學員講解未來開發市場潛力，掌握國際脈動，期盼學員知悉在國際上有多樣機會，成為拓展新南向政策之國際人才。

內政部指出，這次活動將舉辦成果發表會，學員須結合上課內容，透過團隊合作，共同製作出獨具特色企劃案，最後邀請專業評審進行講評，選出最具特色與魅力的前3名企劃案，優勝的小組可獲得新台幣6千元禮券。