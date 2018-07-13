新住民立委當廣播DJ　談新二代在台發展

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新住民林麗蟬身兼多職，她是立法委員，同時也在台中廣播主持「我是新住民林麗蟬」，節目聚焦討論新住民生活及台灣青年發展創業。

「我是新住民林麗蟬」節目開播以來已達兩年，原本為一小時的節目後來應觀眾熱烈反應，加碼延長到每週2小時。中國時報報導，林麗蟬表示許多立委跟立委助理也都是她的聽眾，在立法院遇到都會聊到節目上的議題。

主要受訪者以新住民以及新二代為主，也會邀請國內優秀的青年創業家及社團，聊天主題橫跨族群、創業、美食、文化、旅遊等，節目不談政治，觀眾也不分藍綠。林麗蟬表示，透過這個節目讓她可以更了解其他新住民及新二代的生活，對於這些新住民遇到的困難，也可以成為她問政的題目。

同時，林麗嬋因身兼立委及廣播DJ，這也使得她可以透過訪談的機會，實際深入了解新住民族群在台生活所面臨的困境及需求。其中較具指標性的例子為一名身障新二代受訪者，他跟中國籍母親長期被父親家暴生活困難，唸書都是個問題，但是卻因為未達低收入戶標準而無法領取獎學金感到十分困擾。

林麗蟬指出，國內許多新住民姐妹是家暴的受害者，且比國人更困難的是，很多人因為法規的原因沒有辦法取得身分證，他們為了照顧孩子只能做粗工貼補家用，只因為他們沒取得身分證，不能享有國民待遇，處境艱困。她目前也在募集一些關心弱勢新住民的團體，看能否透過捐贈協助「近貧族」的新二代完成學業。