(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓官媒體昨(12)日發佈英文時評,表示將加速核子武力建設,讓外界憂心,川金會時人們的期待,恐化爲泡影。

這篇北韓官媒《勞動新聞》,昨日發表的英文時評,標題為「加速朝鮮革命進展(Let Us Accelerate Advance of Korean Revolution)」,表示北韓的團結,絕對不會被任何勢力打斷。另外,時評還強調,

就算國際社會進行經濟制裁和禁運,威脅北韓的存在,北韓還是會同時加速經濟和核子武器建設

(simultaneously pushing forward the economic construction and the building of nuclear force despite the unprecedented sanctions and blockade threatening our existence)