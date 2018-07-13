「格子軍團」擊敗英格蘭　外媒「起底」軍團歷史與秘密

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導) 距離上回克羅埃西亞成為世界盃眾所矚目的焦點已經有二十年之久了，現在這匹大黑馬一舉挺進了2018世界盃的總決賽，準備和法國於週日一較高下。

在週三的準決賽中，克羅埃西亞以2:1逆轉勝擊敗英格蘭，贏得了勝利，證明了自己的實力。

早在1998年，克羅埃西亞首度參加世界盃足球賽，並在準決賽中就曾和法國正面交鋒，當時以1:2輸給了法國，拿下季軍，但是在接下來慘澹的20年當中，克羅埃西亞不是在第一輪即敗北，就是未能獲得晉級。

而此次賽事，這匹大黑馬跌破大家的眼鏡，克羅埃西亞的呼聲也越來越高，不少人期待克羅埃西亞能否在總決賽中擊敗宿敵法國，抱回有史以來的第一座世界盃冠軍。

克羅埃西亞是繼1950年烏拉圭之後挺進世界盃總決賽的最小國家，在此次賽事中大展小國韌性，不僅連續3場淘汰賽都進入延長賽，還在3場都處於0:1的落後比數中逆轉勝。

資深運動記者指出，他們獲勝的秘密就是強大的心志，讓他們克服資源限制，一路往上邁進。像是克羅埃西亞後衛Dejan Lovren就曾說過，1992年他三歲時因戰事被迫逃至德國，後來回到克國，他們對於更好生活的渴望，以及希望一個人口僅4百萬國家能更強的渴望等等動機，讓他們團結衝刺，撇開個人英雄主義，要為隊伍取得勝利。

克羅埃西亞和法國即將在台灣時間本週日晚間11點進行冠軍爭霸賽。