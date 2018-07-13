為新住民權益發聲   新住民媒體NCTV成立

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）突破新移民身份限制， 為在台越南新住民發聲，25名來自新南向國家的新住民7月8日成立台灣新住民媒體社會企業（New Citizen TV簡稱NCTV），未來將透過公共事務論壇、教育文化交流、產業經濟服務、時尚潮流並推動觀光發展5面向，為台灣的越裔新住民創造一個屬於自己母語的環境，讓全世界看見台灣的美好。

隨著台灣新住民人數突破65萬，占台灣總人口3%，並超越原住民成為台灣第4大族群，近年來不難見到許多新住民團體藉由各種管道為自身權益發聲。

台灣越藝協會在駐台北越南經濟文化辦事處協助下，成立台灣新住民媒體NCTV，並取得越南國內國營及民間傳播單位的合作，未來將善用新住民母語優勢創作多元文化影音，同時因應族群文化差異，將提供以越南語為主的影音內容「made in Taiwan」，並藉台灣青年創新的互動媒體技術給東南亞觀眾不同的體驗與參與模式。

NCTV製作將分5個面向，包括以中越語為主的公共事務論壇及教育文化交流，並以越南語推動觀光發展、產業經濟服務及時尚娛樂潮流。

台灣越藝協會總會長陳凰鳳表示，曾經受制於身份無法創業，本次透過駐台北越南經濟文化辦事處協助，單身台灣新住民母語媒體，將善用新住民母語優勢向國際社會傳播台灣文化及美好。

越南辦事處代表陳維海表示，台灣越裔新住民人口日漸增加，已經是越南海外居民最重要的聚點之一，所以與越南國內的連結也非常重要。經過越南代表處的協助，台灣新住民媒體NCTV已經取得越南國內許多國營與民間傳播單位的承諾支持與合作，這是一個很好的開始，預祝台灣新住民媒體成功。