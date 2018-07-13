難道是我們太羨慕？皇室鐵粉背後隱藏的心理學

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）你是否從小就幻想著有一天可以與你的白馬王子過著幸福快樂的日子？除此之外，英國哈利王子(Prince Harry)迎娶梅根‧馬克爾(Meghan Markle)這樣如童話般的劇情，是不是又讓你更著迷於皇室生活？對此，專家表示，這一切都是有原因可追溯的。

時代雜誌(TIME)報導，天普大學教授兼心理學家，前美國心理學會會長法蘭克‧法利(Frank Farley)博士表示：「我們習慣於透過媒體與生活中的人、名人、網紅建立連結，而這一切都是起因於『擬社會行為』。」

擬社會行為是指，我們可以「片面地」與一人建立關係，儘管沒有任何的實際接觸。例如，投入於你喜歡的電視節目或體育隊伍，甚至是著迷於皇室生活與情節。

除此之外，我們從小就夢想著有名、有利、有型、有影響力，甚至到了現在，我們仍是這樣教導我們的孩子，因此我們深深地著迷於不甘落後，不願平庸的「英雄主義」，另外名人豪奢生活與名人光環，在社群媒體的推波助瀾之下放大了這個現象。

而這兩者加起來驅使我們對名人的生活感到十分地著迷。而法利認為皇室總是特別地令人嚮往是因為，一般人現實生活很艱難，成功不容易，但他們『繼承』了我們從小到大就夢想的財富、社會影響力、潮流、名望，並且在城堡裡過著如童話般的生活。

專家指關注皇室婚禮細節與皇室寶寶動態沒什麼不好，只要你有自己的觀點，欣賞之餘也能快樂過著日常生活，不會影響到別人就好。